Fjölskylduhlaup í tilefni af gulum september

feykir.is Skagafjörður 08.09.2025 kl. 14.48 gunnhildur@feykir.is

KS og Vörumiðlun leggja verkefninu Gulur september lið með því að efna til fjölskylduhlaups.Verkefnið er vitundarvakning um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir.

Á alþjóðlegum forvarnardegi sjálfsvíga, miðvikudaginn 10. september, verður blásið til skemmtihlaups fyrir alla fjölskylduna. Hlaupið hefst við Sundlaug Sauðárkróks klukkan 17:00 og verða tvær hlaupaleiðir í boði, þrír og fimm km. Að hlaupi loknu býður sveitarfélagið Skagafjörður öllum þátttakendum frítt í sund. 

Eins og segir í auglýsingunni- hlaupum, löbbum eða hjólum saman og sýnum málstaðnum stuðning og að sjálfsögðu eru öll hjartanlega velkomin. Frjáls framlög á staðnum til styrktar Píeta.

550 Rammvilltar verða að sjálfsögðu á staðnum og sjá um hressandi upphitun og sjá til þess að allir verði klárir í stuðið.

Gulur er litur sjálfsvígsforvarna og því væri gaman ef sem flestir kæmu í einhverju gulu.

Hægt er að millifæra á reikning Píeta:

kt.410416-0690 /0301-26-041041

 

 

 

Til baka

Fleiri fréttir

  • Æfingaleikirnir í körfunni að fara í gang

    Æfingaleikirnir í körfunni að fara í gang

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 08.09.2025 kl. 13.34 oli@feykir.is
    Það er fleiri en ein og fleiri en tvær manneskjur komnar með körfuboltafiðring. Eðlilega. Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur safnað í tvö spennandi lið sem eiga góða möguleika á að láta til sín taka í vetur. Undirbúningur beggja liða er í fullum gangi og í morgun var tilkynnt um leikjaplan æfingatímabilsins og verða bæði kvenna- og karlaliðið að spila sína fyrstu leik nú í vikunni.
    Meira
  • MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Sundlaugin á Hofsósi lokuð

    feykir.is Skagafjörður 08.09.2025 kl. 09.45 gunnhildur@feykir.is
    Sundlaugin á Hofsósi verður lokuð frá og með mánudeginum 8. sept vegna bilunar i varmaskifti heita pottsins og annars viðhalds í 1-2 vikur meðan unnið er að viðgerðum.
    Meira
  • Elínborg ein af styrkhöfum. MYND HMJ

    Styrkjum til tækjakaupa fyrir lífræna framleiðslu úthlutað í fyrsta sinn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla 08.09.2025 kl. 09.35 gunnhildur@feykir.is
    Á vef Stjórnarráðsins kemur fram að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hafi úthlutað styrkjum til tækjakaupa fyrir lífræna framleiðslu. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkum styrkjum er úthlutað og er styrkveitingin ein aðgerða í aðgerðaráætlun til eflingar á lífrænni framleiðislu sem kom út í ágúst 2024.
    Meira
  • Svona er staðan í 3. deilinni þegar ein umferð er eftir af Íslandsmótinu. SKJÁSKOT AF KSÍ.IS

    Stólarnir settu níu mörk í Hafnarfirðinum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 07.09.2025 kl. 15.14 oli@feykir.is
    Það voru skoruð 35 mörk í fimm leikjum í næstsíðustu umferð 3. deildar í gær og tæplega þriðjungur markanna var gerður í leik ÍH og Tindastóls sem fram fór í Skessunni í Hafnarfirði. Stólarnir hafa nú gert 17 mörk í síðustu tveimur leikjum sínum og heldur betur hresst upp á markatöluna í baráttunni um fjórða sæti deildarinnar. Lokatölur í gær 2-9.
    Meira
Yfirlit frétta