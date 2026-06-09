Framkvæmdir á Hvammstangavegi

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 09.06.2026 kl. 09.10 oli@feykir.is
Framkvæmdirnir eru á kaflanum frá þjóðvegi 1 og til Hvammstanga. MYND AF HÚNAÞING.IS
Framkvæmdirnir eru á kaflanum frá þjóðvegi 1 og til Hvammstanga. MYND AF HÚNAÞING.IS
Vegagerðin er þessa dagana að hefja framkvæmdir á Hvammstangavegi. Um er að ræða sementsfestun og klæðingu, frá gatnamótum við Hringveg og að Hvammstanga. Samkvæmt tilkynningu á vef Húnaþings vestra ná framkvæmdir yfir alls 4900 m. kafla auk 250 m. kafla á Hringvegi 1. Borgarverk annast verkið að undangengnu útboði og eru verklok áætluð 15. júlí.

 

Íbúar þekkja vel hvert ástand vegarins var orðið. Hann var víða mikið siginn sem skapaði hættu auk almenns slits. Því er rík ástæða til að fagna framkvæmdunum.

Við vekjum athygli á að hámarkshraði hefur verið tekinn niður og biðjum við ökumenn um að virða hraðatakmarkanir ásamt því að fara öllu með gát á meðan á framkvæmdum stendur.

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