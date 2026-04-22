Fréttatilkynning: Björgvin Þ. og Óskar P. gefa út lag

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 22.04.2026 kl. 08.35
Rómantísk stemning í Skagafirði. Mynd: Aðsend.
Félagarnir Óskar Pétursson og Björgvin Þ. Valdimarsson eru að gefa út nýtt lag sem heitir „Það varst þú“ en þetta er nýjasta lag Björgvins og textinn er einnig eftir hann . Óskar og Björgvin Þ. hafa unnið mikið saman í gegnum tíðina en á fyrsta diski Björgvins söng Óskar m.a. lögin Undir Dalanna sól, Kveðju heimanað og Mátt söngsins, auk lagsins Stúlkan mín sem Álftagerðisbræður sungu. Síðan gáfu þeir félagar út diskinn Allt sem ég er, árið 2009 en á þeim diski var Óskar aðalsöngvari. Á diskinum sungu þrír gestasöngvarar m.a. Björgvin Halldórsson en hann og Óskar sungu saman titillag disksins.

Texti nýja lagsins „Það varst þú“ fjallar fyrst og fremst um þakklæti til þess fólks sem maður gengur með í gegnum lífið og þær minningar sem tengjast því.
Óskar syngur lagið af sinni alkunnu snilld enda með afbrigðum músíkalskur maður en bakraddir syngur söngkonan Helga Margrét Clarke en þess má geta að á sínum yngri árum var hún í sveit í Skagafirði.

Hægt er að hlusta á nýja lagið á Spotify og einnig að sjá myndband með laginu á Youtube.

Hér er linkur á Spotify: https://open.spotify.com/track/3TEP5M0mtoS09nEHlfQpaO?si=835b190931a54377

Hér er linkur á Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=q-zoc-Ig1SU

Til baka

Yfirlit frétta