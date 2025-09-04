Freyja Lubina keppir í EuroSkills 2025

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.09.2025
Freyja Lubina við æfingar í verknámi FNV á dögunum. MYNDIR: GG
Freyja Lubina við æfingar í verknámi FNV á dögunum. MYNDIR: GG

Freyja Lubina Friðriksdóttir keppir í húsasmíði fyrir Íslands hönd í EuroSkills 2025 – European Championship of Young Professionals sem fram fer í Herning í Danmörku 9.-13. september 2025. Freyja útskrifaðist sem húsasmiður frá FNV og henni til halds og trausts verður Hrannar Freyr Gíslason, kennari í húsasmíði við FNV.

Þetta er stærsta keppni Evrópu á sviði starfsnáms og iðngreina þar sem saman koma allt að 600 keppendur frá um 30 Evrópulöndum til að spreyta sig á verklegum verkefnum. Keppt er í 38 ólíkum greinum, allt frá trésmíði, rafvirkjun, málun og hönnun yfir í matargerð, bakstur, þjónustugreinar og hársnyrtingu.

Frá Íslandi taka þátt 13 ungmenni sem keppa í jafn mörgum greinum, þar á meðal í trésmíði, rafvirkjun, hársnyrtingu, málun, bakstri og málmsuðu.

Freyja hefur verið að undirbúa sig fyrir keppnina frá því í febrúar og hefur undanfarna daga verið að æfa sig í tímatöku á verkefninu sem hún fær í keppninni. Einnig hefur hún sótt fyrirlestra í andlegri uppbyggingu til að styrkja sig fyrir þá miklu áskorun sem framundan er. 

Þá má geta þess að Freyja er frá Vestur-Húnavatnssýslu en starfar nú hjá Trésmiðjunni Borg á Sauðárkróki.

Hægt er að horfa á viðtal við Freyju með því að smella hér >

/Frétt fra FNV

  • Óskar Smári kampakátur eftkr að hafa tryggt lið Fram sæti í Bestu deildinni í fyrra. Það er gaman að sjá kappann brosa en við skulum vona að Bryndís brosi breiðar í kvöld. MYND AÐSEND

    Brautarholtsslagurinn í kvöld í Bestu deildinni

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 14.02 oli@feykir.is
    Stólastúlkur þurfa í kvöld allan stuðning sem völ er á þegar Brautarholtsprinsinn mætir með sínar Framdömur til leiks á skagfirska knattspyrnuengið á Króknum. Leikurinn hefst á slaginu sex og eru stuðningsmenn hvattir til að taka með fjölskyldumeðlimi og vini og fylla stúkuna. Það er hlýtt og bara smá norðangola sem stoppar á stúkunni. Óskar Smári, þjálfari Fram, lofar veseni í 90 mínútur en lengra nær það ekki. Það þarf auðvitað ekki að minna á það að Brautarholtsprinsinn er bróðir Brautarholtsprinsessunnar, Bryndísar Rutar, sem er fyrirliði Tindastóls.
    Meira
  • Gott stuðningsfólk Íslands. Að venju hafa stuðningsmenn Íslands vakið jákvæða athygli fyrir jákvæðni og almennan hressleika. MYND: PALLI FRIÐRIKS

    Íslandi allt!

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 04.09.2025 kl. 13.22 oli@feykir.is
    Feykir sendi rúmlega tvær spurningar á Palla Friðriks í Póllandi í morgun en leikur Frakka og Íslendinga er nú í gangi og útlit fyrir stóran – risastóran – rassskell því þegar þetta er skrifað er þriðji leikhluti að klárast og Frakkar búnir að skora um helmingi fleiri stig en strákarnir okkar. Palli er spámannlega vaxinn og fyrir leik var hann bjartsýnn á góð úrslit og átti von á að Arnar Björns sýndi takta. Palli spáði reyndar líka sigri Íslendinga gegn Slóvenum en eitthvað klikkaði þar líka. Rétt að spyrja hann út í það til að byrja með...
    Meira
  • Af af sameiningu verður mun nýtt sveitarfélag tengja saman Vesturland og Norðurland.

    Það er DalHún dagur í dag

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 04.09.2025 kl. 10.59 oli@feykir.is
    Viðræður um sameiningu Húnaþings vestra og Dalabyggðar eru í fullum gangi og í dag fór upplýsingavefur samstarfsnefndar um sameiningu sveitarfélaganna í loftið á léninu https://dalhun.is.
    Meira
  • Hér má sjá mynd af umræddri vigt sem prýðir forsíðu Skagfirðingabókar 2016. MYND RÖKKVI SIGURÐSSON

    Söguleg vigt horfin af sínum stað

    feykir.is Skagafjörður 04.09.2025 kl. 10.00 gunnhildur@feykir.is
    Blaðamaður hnaut um færslu á Facebook eins og sennilega fleiri þess efnis að gamla vigtin sem fylgt hefur Verslun Haraldar Júlíussonar frá upphafi er ekki lengur á sínum stað á hillunni fyrir ofan hurðina. Í Skagfirðingabók frá árinu 2016 prýðir vigtin forsíðu og um hana er sagt að Haraldur Júlíusson hafi keypt vigtina 1919 áður en hann opnaði búðina og notað fram til 1941 og í bókinni segir að vigtin sé með sínum hætti konungleg. Feykir heyrði í Guðrúnu dóttir Bjarna og systkinin höfðu þetta að segja um málið;
    Meira
