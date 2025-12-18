Húnabyggð og Leigufélagið Bríet gera með sér samkomulag um styrkingu leigumarkaðar á Blönduósi

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 18.12.2025 kl. 13.25 oli@feykir.is
Iða Marsibil og Pétur sveitarstjóri handsala samninginn. AÐSEND MYND
Iða Marsibil og Pétur sveitarstjóri handsala samninginn. AÐSEND MYND

Sveitarstjórn Húnabyggðar samþykkti á fundi sínum í gær 17. desember 2025, samkomulag við Leigufélagið Bríeti um uppbyggingu og styrkingu leigumarkaðar í sveitarfélaginu.

Samningurinn hljóðar upp á að í kjölfar kaupa Bríetar á fasteignum við Flúðabakka 5 á Blönduósi, muni Húnabyggð leggja inn í verkefnið framlag að andvirði 27-30% af kaupverðinu. Framlagið verður í formi þriggja fasteigna sem sveitarfélagið á og rekur í dag. Bríet mun greiða Húnabyggð kaupverðið með hlutabréfum í félaginu.

Samhliða þessu, var undirrituð viljayfirlýsing milli Húnabyggðar og Bríetar um uppbyggingu leiguíbúða og styrkingu leigumarkaðar í sveitarfélaginu.

Með viljayfirlýsingunni lýsa aðilar sig reiðubúna til að hefja samtal um uppbyggingu leiguhúsnæðis á Blönduósi, sveitarfélagið mun tryggja leigufélaginu aðgengi að hagkvæmum lóðum vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar. Verkefnið og skipulag þess verður skilgreint nánar á fyrsta ársfjórðungi ársins 2026.

Iða Marsibil Jósdóttir framkvæmdastjóri Bríetar segir verkefnið á Blönduósi styðja vel við markmið og framtíðarsýn félagsins. „Markmið Bríetar er að vera hluti af uppbyggingu og styrkingu leigumarkaðar sem stuðlar að öryggi á langtímaleigumarkaði með sérstaka áherslu á landsbyggðina og í samstarfi við sveitarfélögin í landinu. Langtímamarkmið Bríetar er að stuðla að nýsköpun og uppbyggingu þar sem þörf er á því á landsbyggðinni.“

Pétur Arason sveitarstjóri Húnabyggðar lýsir yfir mikilli ánægju með samkomulagið og viljayfirlýsinguna. „Íbúðirnar við Flúðabakka eru mjög spennandi kostur fyrir fólk sem er aðeins komið yfir miðja aldur og vill minnka við sig. Verði það raunin þá losna stærri sérbýli sem henta barnafjölskyldum og það skapast svigrúm fyrir fólksfjölgun á svæðinu. Að sama skapi mun frekari samvinna með Bríet skapa íbúðarúrræði önnur en einbýlishús. Þetta er því á heildina litið mjög jákvætt mál og ástæða til að fagna þessari uppbyggingu. Ég tel að hún sé að koma á hárréttum tíma þar sem uppbygging lágvöruverslunar og fjölorkustöðvar er handan við hornið. Þá eru ótalin þau járn sem við erum nýbúin að setja í eldinn og því engin ástæða til annars en að vera jákvæð og bjartsýn.”

/Fréttatilkynning

Til baka

Fleiri fréttir

  • Marta og Brittany í baráttunni í gær. MYNDIR: SIGURÐUR INGI

    Geggjaður sigur í framlengdum leik gegn toppliði Njarðvíkinga

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 18.12.2025 kl. 08.56 oli@feykir.is
    Tindastóll og Njarðvík mættust í Síkinu í gærkvöldi í athyglisverðum og æsispennandi leik. Lið Tindastóls var í áttunda sæti fyrir leik en gestirnir á toppi deildarinnar. Þó að úrslit fjölmargra leikja í vetur hafi ekki dottið með Stólastúlkum þrátt fyrir jafna leiki þá stóðust stelpurnar okkar prófið gegn toppliðinu með glæsibrag – þurftu reyndar framlengingu til að landa sigrinum en það var auðvitað bara enn skemmtilegra. Lokatölur 99-91 eftir að staðan að loknum venjulegum leiktíma var 84-84,
    Meira
  • Pétur Rúnar og Júlíus Orri fara létt með að troða ... jólatrénu í netið. MYND: INDRIÐI

    Jólatréssalan á Eyrinni komin í gang

    feykir.is Skagafjörður 17.12.2025 kl. 16.36 oli@feykir.is
    Jólatréssala körfuknattleiksdeilar Tindastóls fór í gang sl. mánudag og nú er ekkert annað í stöðunni en mæta á sama gamla góða staðinn á Eyrinni, hitta fyrir eldhressa körfuboltamenn og fara heim með jólin í skottinu – enda ekkert betra en ilmurinn af lifandi tré yfir jólin.
    Meira

  • Stelpurnar fengu KR en strákarnir Snæfell

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 17.12.2025 kl. 16.14 oli@feykir.is
    Dregið var í átta liða úrslit VÍS bikarsins í körfuknattleik í hádeginu í dag. Tindastóll átti lið í pottunum báðum þar sem bæði karla- og kvennalið félagsins höfðu unnið leiki sína sl. sunnudag. Stelpurnar fengu heimaleik gegn spræku liði KR og þar verður væntanlega hart barist. Leið karlaliðsins í fjögurra liða úrslit ætti að vera nokkuð örugg þar sem Stólarnir fengu útileik gegn 1. deildar liði Snæfells.
    Meira
  • Hér má sjá Guðmund á Hóli syngja í Hörpu í haust. MYND MUMMI LÚ

    Heimismenn sjálfir í aðalhlutverki

    feykir.is Skagafjörður 17.12.2025 kl. 10.25 gunnhildur@feykir.is
    Karlakórinn Heimir heldur sína árlegu áramótatónleika í Miðgarði þann 28. desember næstkomandi. Af því tilefni hafði blaðamaður samband við Atla Gunnar Arnórsson formann kórsins, til þess að forvitnast um tónleikana og starfsemi kórsins í haust og vetur.
    Meira
Yfirlit frétta