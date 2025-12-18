Geggjaður sigur í framlengdum leik gegn toppliði Njarðvíkinga

Marta og Brittany í baráttunni í gær. MYNDIR: SIGURÐUR INGI
Marta og Brittany í baráttunni í gær. MYNDIR: SIGURÐUR INGI

Tindastóll og Njarðvík mættust í Síkinu í gærkvöldi í athyglisverðum og æsispennandi leik. Lið Tindastóls var í áttunda sæti fyrir leik en gestirnir á toppi deildarinnar. Þó að úrslit fjölmargra leikja í vetur hafi ekki dottið með Stólastúlkum þrátt fyrir jafna leiki þá stóðust stelpurnar okkar prófið gegn toppliðinu með glæsibrag – þurftu reyndar framlengingu til að landa sigrinum en það var auðvitað bara enn skemmtilegra. Lokatölur 99-91 eftir að staðan að loknum venjulegum leiktíma var 84-84,

