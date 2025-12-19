Jólatónleikar í Hóladómkirkju

Myndin er tekin á tónleikum kórsins í sumar. MYND AÐSEND
Myndin er tekin á tónleikum kórsins í sumar. MYND AÐSEND

Föstudaginn 19.desember verða jólatónleikar Skagfirska kammerkórsins í Hóladómkirkju, tónleikarnir hefjast kl.20. Á dagskrá eru gömul og góð jólalög í bland við nýrri, m.a. verður nýtt fallegt jólalag frumflutt sem var samið fyrir kórinn í tilefni af 25 ára afmæli kórsins, lagið er eftir Auði Guðjohnsen og ljóðið eftir okkar ástæla skáld Sigurð Hansen í Kringlumýri Skagafirði.

 Á tónleikunum koma fram nokkrir nemendur Helgu Rósar Indriðadóttur og syngja nokkur lög með okkur, einsöngvari á tónleikunum verður Jóel Agnarsson, Eyþór Franzson Wechner leikur undir á píanó og orgel og Katrín Karlinna Sigmundsdóttir leikur á flautu. Séra Gísli Gunnarsson mun lesa jólasögu. Stjórnandi kórsins er Sigrún Magna Þórsteinsdóttir. Aðgangur er ókeypis en tekið er við frjálsum framlögum sem munu renna til Engla Skagafjarðar. Hlökkum til að sjá ykkur og eiga með ykkur fallega og góða aðventukvöldstund.

  • Íslandsmeistarar Tindastóls í 4. flokki drengja árið 1975. MYND AÐSEND

    Fyrstu meistarar Tindastóls heiðraðir í gærkvöldi

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 19.12.2025 kl. 10.18 oli@feykir.is
    Í hálfleik á leik Tindastóls og KR í Síkinu í gærkvöldi var þess minnst að 50 ár eru síðan Tindastóll eignaðist sína fyrstu Íslandsmeistara í körfubolta. Gömlu kempurnar sem áttu heimangengt voru mættir til leiks og kynntir fyrir áhorfendum í hálfleik og veittar viðurkenningar. Ágúst Ingi Ágústsson, sem er manna fróðastur um sögu körfuboltans á Króknum, flutti smá tölu við athöfnina og má lesa hana hér.
  • Júlíu Orri skilur Tóta túrbó eftir í rykinu. MYND: SIGURÐUR INGI

    247 stiga jólaveisla í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 19.12.2025 kl. 09.10 oli@feykir.is
    Það voru hálfgerð litlujól í Síkinu í gærkvöldi þegar Vesturbæingar mættu vel stemmdir til leiks gegn stigaóðu liði Tindastóls í síðustu umferð Bónus deildar karla fyrir jól. Leikurinn var spilaður á ofsahraða og má eiginlega segja að liðin hafi varla náð að stilla upp í vörn í leiknum – það var bara búið að skjóta áður, Gestirnir byrjuðu leikinn betur en heimamenn tóku völdin þegar á leið og lönduðu öruggum sigri. Lokatölur 130-117 en sjö leikmenn Tindastóls gerðu öll 130 stig liðsins og skoruðu þeir allir meira en tíu stig.
  • Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins í Norðausturkjördæmi. MYND AF VEF ALÞINGIS

    Makríllinn vannýttur | Sigurjón Þórðarson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 18.12.2025 kl. 21.48 oli@feykir.is
    Nýlega var ég að kynna mér fiskveiðiráðgjöf í makríl og rak þá augun í að stærð stofnsins hefur verið endurmetin langt aftur í tímann. Nú er talið að stofninn hafi verið mun stærri undanfarin ár en áður var talið. Hrygningarstofn makríls var til dæmis talinn hafa verið 2,7 milljónir tonna árið 2012. Við endurmat Alþjóðahafrannsóknarráðsins er hann talinn hafa verið ríflega 11 milljónir tonna. Það er ríflega fjórfföld aukning.
  • Birgitta Rún var verðlaunin. MYND AÐSEND

    Birgitta Rún kjörin Íþróttamaður ársins 2025 hjá USAH

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 18.12.2025 kl. 13.55 oli@feykir.is
    Í gær voru úrslitin í vali á íþróttamanni ársins 2025 hjá Ungmennasambandi Austur Húnvetninga við glæsilega athöfn sem fram fór í félagsheimilinu á Blönduósi. Valið stóð á milli átta aðila en sigurvegarinn var Birgitta Rún Finnbogadóttir, 17 ára knattspyrnukona frá Umf. Fram á Skagaströnd sem spilar með liði Tindastóls.
