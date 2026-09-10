Fyrsti fundur öldungaráðs Skagafjarðar haldinn í lok ágúst
Öldungaráð Skagafjarðar kom saman til fyrsta fundar að afloknum sveitarstjórnarkosningum þann 27. ágúst síðastliðinn. Sagt er frá því á heimasíðu Skagafjarðar að ráðið starfar í umboði sveitarstjórnar og hefur það hlutverk að vera formlegur og milliliðalaus vettvangur samráðs og samstarfs við sveitarstjórn og félagsmála- og tómstundanefnd um hagsmuni eldri borgara í sveitarfélaginu.
Á fundinum var farið yfir Samþykktir fyrir öldungaráðið sem eru frá árinu 2022 en áætlað er að ráðið komi saman minnst fjórum sinnum á ári. Þá var rætt um verkefni ráðsins og verkefnin framundan. Í fundargerð segir: „Formaður [Ingimar Jóhannsson] lagði til breytingar á 2 gr. samþykktanna, í stað orðalagsins „Seta í öldungaráði er ólaunuð“ komi orðalagið „Seta í öldungaráði er launuð“ líkt og aðrar nefndir sveitarfélagsins.“ Tillagan var samþykkt með sex atkvæðum og síðan vísað til félagsmála- og tómstundanefndar.
Fleiri mál voru lögð fram á fundinum og þar á meðal var rætt um stefnu í málefnum eldri borgara, frístundastyrk fyrir eldri borgara, Dagdvöl aldraðra, íbúðir fyrir eldri borgara og heima- og stuðningsþjónustu og matarsendingar í dreifbýli Skagafjarðar.
Ingimar Jóhannsson kosinn formaður öldungaráðs
„Öldungaráð er skipað sjö fulltrúum. Þrír einstaklingar eru tilnefndir af Félagi eldri borgara í Skagafirði og þrír af sveitarstjórn Skagafjarðar. Sjöundi fulltrúinn er síðan tilnefndur af Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki. Aðalmenn frá FEBS eru Ingimar Jóhannsson, Gestur Þorsteinsson og Sigurjón Gestsson, til vara Ragna Jóhannsdóttir, Erna Geirsdóttir og Edda Haraldsdóttir. Aðalmenn frá sveitarstjórn eru Jóhanna Björnsdóttir, Merete Rabölle og Silvía Sif Halldórsdóttir, til vara Halldór Jón Sigurðsson, Sveinn Þ. Finster Úlfarsson og Sigrún Eva Helgadóttir. Aðalmaður frá HSN er Selma Björt Magnúsdóttir, til vara Kristrún Snjólfsdóttir.“
Á fundinum var Ingimar Jóhannsson kosinn formaður og Jóhanna Björnsdóttir varaformaður.
Ráðið nýtur aðstoðar starfsmanna fjölskyldusviðs við boðun funda og milligöngu við annað starfsfólk sveitarfélagsins um útvegun gagna vegna umfjöllunarefna ráðsins. Allar fundargerðir öldungaráðs verða aðgengilegar á heimasíðu Skagafjarðar undir liðnum aðrar nefndir,“ segir í frétt á Skagafjörður.is.