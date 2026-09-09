Kammerkórinn leitar að karlaröddum
Kristján F Valgarðsson sem er formaður Kammerkórs Skagafjarðar, segir fá því á facebooksíðu sinni að kórinn sé að hefja vetrarstarfið og sé til í að bæta við sig karlaröddum eða eins og Kristján segir:
Skagfirski kammerkórinn leitar að tenórum og bössum til að syngja með kórnum í vetur.
Við bjóðum upp á: Vandaðan kórsöng. Gleði og góðan félagsskap. Tónleika og spennandi verkefni.
Dásamlegan stjórnanda sem er Eyþór Franzson Wechner.
Þú þarft bara að hafa gaman af söng og góðum félagsskap.
Kórsöngur er skemmtilegur og gefandi fyrir sálina.
Komdu og prófaðu...
Æfingar eru á miðvikudögum kl.17.30-19.30.
Nánari upplýsingar veitir Kristján F Valgarðsson formaður kórsins á messenger, eða gmailinu krival305@gmail.com og í s:8626711
Feykir tekur undir það að söngurinn göfgar og glæðir og hvetur nú karlpening Skagafjarðar að skoða það alvarlega að ganga í Kammerkórinn. /hmj