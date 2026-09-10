Hvað vill Jóel Sæmundsson upp á dekk!?

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf 10.09.2026 kl. 08.04 oli@feykir.is
Hvað vill Jóel Sæmundsson upp á dekk!?

Jóel Sæmundsson er leikari sem fer upp á dekk til að hafa gaman!“ segir Jóel Sæmundsson leikari þegar Feykir spyr hvað hann vilji upp á dekk. Jóel verður nefnilega með grínsýninguna Framtýð Íslands í Bifröst á Sauðárkróki föstudagskvöldið 11. september. Feykir spurði hann líka hvort hann færi á sýningu með sjálfum sér...

Áttu ekki örugglega ættir að rekja norður? Heldur betur, bæði ættarlega, uppeldislega, leikstjornarlega. Svo var faðir minn útum allt í denn og hver veit nema systkini leynist hér og þar...

Hver er munurinn á grínsýningu og uppistandi og hverju geta gestir á átt von á? Uppistand er með ákveðið setup á brandara og svo punchline á sínum stað, smá 1, 2 og 3, eða þá sögur sem eru fyndnar sagðar á þann hátt. Grínsýningar eru alls konar en þessi grínsýning er allt öðruvísi en fólk hefur séð á Íslandi, byggð á fyrirlestri sem ég hef farið með til yfir 350 fyrirtækja. Þannig að þeir sem hafa séð fyrirlesturinn hafa séð preview af hvernig húmorinn er. En þó engar áhyggjur þótt þú hafir séð fyrirlesturinn, þá hefurðu ekki séð sýninguna og það verður bara enn meira gaman fyrir þig að sjá sýninguna!“

Hver er mögulega versti brandarinn sem þú segir? Það eru tveir brandarar sem koma upp í hugann. Ég get ekki sagt þá hérna en það sem gerir þá skemmtilega er að fáir fatta þá og heyrast því kannski tveir hláturskellir og enginn veit afhverju.

Hvaða einfaldi hlutur eða athöfn gerir daginn þinn betri? Að vakna snemma á meðan borgin sefur og fá mér góðan kaffibolla og horfa út um gluggann á fjöllin í fjarska og fara yfir daginn minn. Væmið en satt.

Hvað er það sem þú hefur gert sem þú myndir aldrei gera aftur? Borða kolkrabba.

Hver er fyndnasta bíómynd allra tíma? Erfitt! Dalalíf íslenska, svo ætla ég að taka yfir þessa spurningu og segja... fyrsta áhorf eru það Dumb and Dumber, Hangover, Borat og bara late 80's yfir í early 2000 grínmyndir! Svo Arrested Devolopment og Office (USA útgáfan) sem tv þættir. Þarna tók ég yfir spurninguna.

Hvaða þremur persónum vildirðu bjóða í draumakvöldverð og hvað viltu tala um? Robin Williams, Charlie Chaplin (hann vísu væri frekar þögull) og Norm MacDonald. Ég myndi vilja tala við þá um offbeat húmor, dauðann og hugrekki.

Færir þú á grínsýningu með Jóel Sæmundssyni ef þú værir staddur á Sauðárkróki á föstudaginn? Heldur pétur! og þó það væri ekki nema til að vera með öðrum Sauðárkrækingum (veit að þetta er mögulega ekki rétt beygt hjá mér en mér til varnar þá sáu þið Pisa og það var allt bogið). Ég meina, er til skemmtilegri og fallegri hópur til að vera með heldur en Skagfirðingar? Það held ég ekki ... þetta viðtal fer ekkert lengra en hérna í Skagafirði?

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