Milljarða uppbygging Borealis á Blönduósi

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 08.09.2026 kl. 13.25 hinrik@feykir.is
Séð yfir svæði gagnaversins. Mynd: Kristófer Óli Birkisson.
Séð yfir svæði gagnaversins. Mynd: Kristófer Óli Birkisson.

Á ruv.is má lesa umfjöllun um frekari uppbyggingu gagnaversins á Blönduósi. Tugmilljarða uppbygging Borealis Data Center á Blönduósi er komin vel á veg. Fermetrafjöldi gagnaversins verður tvöfaldaður og við það skapast um 150 störf á uppbyggingartímanum. Gagnrýnt hefur verið hversu fá störf verða að lokinni uppbyggingu.

Rætt var við Pétur Arason fráfarandi sveitarstjóra og var hann spurður út í þessa gagnrýni: 

„Auðvitað fylgja þessu þannig séð fá störf, ef þú tekur fermetrafjöldann í byggingunum. Það er alveg óumdeilt. Það sem er að gerast núna með nýjum búnaði í gagnaverunum er það að kúnnarnir sem kaupa gagnageymslu af Borealis þeir fara fram á það að þeirra starfsmenn séu á svæðinu til að fylgjast með búnaðnum og sannreyna að allt sé í lagi,“

Gagnaver hafa verið gagnrýnd fyrir að vera frek á vatn og rafmagn. Fram undan er uppbygging Holtavörðuheiðarlínu 3 sem stórbætir raforkuaðgengi á svæðinu, segir Pétur. Loftkæling á Íslandi gerir það að verkum að gagnaverin þurfa minna vatn en ellegar.

„Auðvitað hafa gagnaver áhrif á umhverfi sitt bara eins og öll mannana verk. Ég er þeirrar skoðunnar að gagnaver sem eitthvað fyrirbæri útaf fyrir sig stenst fullkomnlega samanburð við annan orkufrekan iðnað og gott betur en það. Þau eru bara mun jákvæðari. “

Pétur telur að flestir íbúar í Húnabyggð séu sáttir við þessa uppbyggingu.

„Ég geri mér grein fyrir því eins og alltaf að öllum framkvæmdum og öllum hugmyndum fylgi einhverjar efasemdir og spurningar og mér finnst það bara eðlilegt. Mér finnst að við eigum bara að ræða þau mál og gera það besta til að sætta alla. Það er auðvitað alveg vitað að gagnaverum fylgir hljóðmengun og ljósmengun að einhverju leyti.“

Nú er að sjá hvort þessi störf til framtíðar skila sér en allavega er mikið í gangi núna.
ruv.is /hmj

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