Fjölmörg ný tækifæri opnast í kjölfar myndunar háskólasamstæðu

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 09.09.2026 kl. 14.44 oli@feykir.is
Frá vinstri: Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, aðstoðarrektor vísinda og þverfagleika við Háskóla Íslands, Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarforseti og dósent við Ferðamáladeild Háskóla Íslands á Hólum, og Maureen McKelvey, prófessor við Háskólann í Gautaborg og forstöðumaður U-GOT KIES rannsóknasetursins. MYND AF HÓLAR.IS
Frá vinstri: Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, aðstoðarrektor vísinda og þverfagleika við Háskóla Íslands, Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarforseti og dósent við Ferðamáladeild Háskóla Íslands á Hólum, og Maureen McKelvey, prófessor við Háskólann í Gautaborg og forstöðumaður U-GOT KIES rannsóknasetursins. MYND AF HÓLAR.IS

Fulltrúar frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Gautaborg heimsóttu nýverið Háskóla Íslands á Hólum til að ræða mögulegt samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar en frá þessu segir á heimasíðu Háskóla Íslands á Hólum.

Í heimsókninni voru Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, aðstoðarrektor vísinda og þverfagleika við Háskóla Íslands, Maureen McKelvey, prófessor við Háskólann í Gautaborg og forstöðumaður rannsóknasetursins U-GOT KIES um þekkingardrifin nýsköpunarvistkerfi, og Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarforseti og dósent við Ferðamáladeild Háskóla Íslands á Hólum.

„Heimsóknin var góður vettvangur til að skoða sameiginleg rannsóknaverkefni og efla tengsl millifræðafólks innanlands og erlendis. Slíkt samstarf getur skapað ný tækifæri fyrir rannsóknir, nýsköpun og þátttöku í alþjóðlegum verkefnum á þeim fræðasviðum sem stunduð eru við Háskóla Íslands á Hólum.

Ingibjörg Sigurðardóttir deildarforseti Ferðamáladeildar Háskóla Íslands á Hólum segir heimsóknina vera gott dæmi um ný tengsl sem eru að þróast í kjölfar myndunar háskólasamstæðu. Þó Ferðamáladeildin hafi um árabil byggt upp öflugt tengslanet, hérlendis og á alþjóðlegum vettvangi, opnast nú fjölmörg ný tækifæri til eflingar á rannsóknum og kennslu áfræðasviðum deildarinnar,“ segir í fréttinni.

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