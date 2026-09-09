Fjölmörg ný tækifæri opnast í kjölfar myndunar háskólasamstæðu
Fulltrúar frá Háskóla Íslands og Háskólanum í Gautaborg heimsóttu nýverið Háskóla Íslands á Hólum til að ræða mögulegt samstarf á sviði rannsókna og nýsköpunar en frá þessu segir á heimasíðu Háskóla Íslands á Hólum.
Í heimsókninni voru Rögnvaldur Jóhann Sæmundsson, aðstoðarrektor vísinda og þverfagleika við Háskóla Íslands, Maureen McKelvey, prófessor við Háskólann í Gautaborg og forstöðumaður rannsóknasetursins U-GOT KIES um þekkingardrifin nýsköpunarvistkerfi, og Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarforseti og dósent við Ferðamáladeild Háskóla Íslands á Hólum.
„Heimsóknin var góður vettvangur til að skoða sameiginleg rannsóknaverkefni og efla tengsl millifræðafólks innanlands og erlendis. Slíkt samstarf getur skapað ný tækifæri fyrir rannsóknir, nýsköpun og þátttöku í alþjóðlegum verkefnum á þeim fræðasviðum sem stunduð eru við Háskóla Íslands á Hólum.
Ingibjörg Sigurðardóttir deildarforseti Ferðamáladeildar Háskóla Íslands á Hólum segir heimsóknina vera gott dæmi um ný tengsl sem eru að þróast í kjölfar myndunar háskólasamstæðu. Þó Ferðamáladeildin hafi um árabil byggt upp öflugt tengslanet, hérlendis og á alþjóðlegum vettvangi, opnast nú fjölmörg ný tækifæri til eflingar á rannsóknum og kennslu áfræðasviðum deildarinnar,“ segir í fréttinni.