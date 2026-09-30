Fyrsti sigur Stólastúlkna á liði Keflavíkur í sögunni

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.09.2026 kl. 10.01 oli@feykir.is
Það var ástæða til að fagna í gærkvöldi. Klara, Kolla og Rannveg ásamt Martín þjálfara. Myndin reyndar frá æfingaleik í síðustu viku. MYND: SIGURÐUR INGI
Það var ástæða til að fagna í gærkvöldi. Klara, Kolla og Rannveg ásamt Martín þjálfara. Myndin reyndar frá æfingaleik í síðustu viku. MYND: SIGURÐUR INGI

Bónus deild kvenna í körfubolta hófst í gærkvöldi og í Síkinu tóku Stólastúlkur á móti liði Keflavíkur – sem var eina liðið í efstu deild sem Tindastólsliðið hafði aldrei sigrað. En það hlaut að koma að því. Eftir 25 tapleiki í röð í deild, bikar og úrslitakeppni þá áttu Stólastúlkur í fullu tré við gestina úr Keflavík, leiddu nánast allan leikinn þar sem vörnin var þétt og orkan mikil. Lokatölur 73-58 og Stólastúlkur fara því vel af stað í Bónus deildinni.

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