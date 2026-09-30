Fyrsti sigur Stólastúlkna á liði Keflavíkur í sögunni
Bónus deild kvenna í körfubolta hófst í gærkvöldi og í Síkinu tóku Stólastúlkur á móti liði Keflavíkur – sem var eina liðið í efstu deild sem Tindastólsliðið hafði aldrei sigrað. En það hlaut að koma að því. Eftir 25 tapleiki í röð í deild, bikar og úrslitakeppni þá áttu Stólastúlkur í fullu tré við gestina úr Keflavík, leiddu nánast allan leikinn þar sem vörnin var þétt og orkan mikil. Lokatölur 73-58 og Stólastúlkur fara því vel af stað í Bónus deildinni.