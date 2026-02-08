Níu lið mæta til leiks í reiðhöllina

Meistaradeild KS í hestaíþróttum hefst í Reiðhöllinni Svaðastöðum á Sauðárkróki miðvikudaginn 11. febrúar kl 18:00 þar sem keppt verður i fjórgangi. Í MD KS er keppt í átta mismunandi greinum og stendur keppni fram á vor; alls sex keppnisdagar en lokakvöldið verður 17. apríl sem er föstudagur í Sæluviku. „Í vetur mæta níu lið til leiks og því 27 keppendur í hverri grein þar sem þrír knapar úr hverju liði mæta til leiks, nema i gæðingalist þar sem tveir knapar úr hverju liði taka þátt i þeirri grein. Það eru þónokkuð margir nýir knapar sem mæta til leiks í vetur og verður gaman að fylgjast með þeim spreyta sig á þessu sviði,“ segir Sigurlína Erla Magnúsdóttir mótsstjóri Meistaradeildar KS í samtali við Feyki.

