Hundurinn sem aldrei verður þreyttur | Ég og gæludýrið mitt

Labrador hundar eru meðal vinsælustu hundategunda í heiminum í dag og er engin furða því hér eru á ferðinni vingjarnlegir, greindir, leiknir og geðgóðir hundar sem eru góðir fjölskylduhundar og miklir vinnuhundar. Labrador, eða Labbi eins og tegundin er stundum kölluð, eru meðal þeirra hunda sem eru hvað fljótastir að læra og eru miklir sundkappar enda voru þeir upphaflega ræktaðir til þess að sækja bráð skotveiðimanna í vatn og til brúks á andaveiðum.