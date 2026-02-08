Fer mjúkur inn í daginn með Karen í Carpenters í eyrunum / EYSTEINN ÍVAR

feykir.is Skagafjörður, Tón-Lystin, Lokað efni 08.02.2026 kl. 14.40 oli@feykir.is
Eusteinn á Jólunum heima síðastliðinn desember. MYND: SIGURÐUR INGI
Eusteinn á Jólunum heima síðastliðinn desember. MYND: SIGURÐUR INGI

Þó Eysteinn Ívar Guðbrandsson sé nú bara á 25. ári þá er eiginlega mesta furða að Feykir sé ekki löngu búinn að plata hann í að svara Tón-lystinni, enda kappinn búinn að vera viðriðinn leik og söng frá unga aldri. Hans hljóðfæri er píanó en hann segir þó sjálfur að aðalhljóðfærið hans sé röddin. Eysteinn, sem er fæddur árið 2001, er Króksari og hefur búið þar alla tíð. „Ég er sonur þeirra Guðbrands Jóns Guðbrandssonar og Sigurlaugar Vordísar Eysteinsdóttur.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Patrekur Snær ásamt Tinna. Fyrir ættfræðiþyrsta þá er Patrekur sonur hjónanna Jóns og Lenu. Jón er útfararstjórinn á Króknum og Lena er sjúkraþjálfari. Patrekur á einnig bróðir sem heitir Magnús Elí. MYND AÐSEND

    Hundurinn sem aldrei verður þreyttur | Ég og gæludýrið mitt

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni, Ég og gæludýrið mitt 08.02.2026 kl. 14.00 siggag@nyprent.is
    Labrador hundar eru meðal vinsælustu hundategunda í heiminum í dag og er engin furða því hér eru á ferðinni vingjarnlegir, greindir, leiknir og geðgóðir hundar sem eru góðir fjölskylduhundar og miklir vinnuhundar. Labrador, eða Labbi eins og tegundin er stundum kölluð, eru meðal þeirra hunda sem eru hvað fljótastir að læra og eru miklir sundkappar enda voru þeir upphaflega ræktaðir til þess að sækja bráð skotveiðimanna í vatn og til brúks á andaveiðum.
    Meira

  • „Lét mig oft rekja upp ef henni fannst þetta ekki nógu vel gert“

    feykir.is Lokað efni, Handverk 08.02.2026 kl. 11.35 klara@nyprent.is
    Kristín Jónsdóttir eða Stína býr á Króknum ásamt manni sínum honum Ingólfi Arnarsyni og eiga saman þrjú uppkomin börn, sex barnabörn og eitt barnabarnabarn. Stína er hætt að vinna og Ingólfur líka svo þau eru farin að njóta þess bara að lifa og leika sér.
    Meira
  • Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

    Með „óhaggandi“ stuðningi ESB | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 07.02.2026 kl. 16.31 oli@feykir.is
    Fjallað er um það í grein Eiríks Bergmanns Einarssonar, prófessors í stjórnmálafræði við Háskólann á Bifröst, í ritinu Crisis in Context: An Interdisciplinary Analysis of Crisis Management, Perceptions, and Organizational Responses in Iceland, sem nýkomin er út, að ríkisstjórn Verkamannaflokksins í Bretlandi hafi tekið meðvitaða og strategíska ákvörðun um að fella íslenzka bankakerfið haustið 2008 þegar stóru viðskiptabankarnir þrír féllu með tilheyrandi efnahagserfiðleikum fyrir þjóðina. Þá er komið inn á þá staðreynd að brezk stjórnvöld nutu stuðnings Evrópusambandsins í Icesave-deilunni.
    Meira
  • Palli og Helga á þeim tíma sem þau „...voru frægir þátttastjórnendur í Gestaherberginu á FM Trölla.“ MYNDIR AÐSENDAR

    Það besta við að búa í Noregi er hversu einfalt það er að ferðast

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 07.02.2026 kl. 11.37 oli@feykir.is
    Ef minnið svíkur ekki þá heimsóttum við síðast Króksarann Ingva Hrannar Ómarsson til Kaliforníu og birtist það spjall í JólaFeyki. Það verður víst að viðurkennast að töluverð skagfirsk slagsíða hefur verið á þessum þætti en nú ber svo við að á fjörur Feykis rak hana Helgu Guðrúnu Hinriksdóttur sem er fædd árið 1972 og uppalin í Húnaþingi vestra en hún segist að mestu leyti hafa búið á Hvammstanga um ævina. Dagur í lífi tekur því undir sig mikið stökk og svífur frá vesturströnd Bandaríkjanna alla leið yfir til Suður-Noregs en í Moss býr Helga ásamt manni sínum, Páli Sigurði Björnssyni.
    Meira
Yfirlit frétta