Fer mjúkur inn í daginn með Karen í Carpenters í eyrunum / EYSTEINN ÍVAR
Þó Eysteinn Ívar Guðbrandsson sé nú bara á 25. ári þá er eiginlega mesta furða að Feykir sé ekki löngu búinn að plata hann í að svara Tón-lystinni, enda kappinn búinn að vera viðriðinn leik og söng frá unga aldri. Hans hljóðfæri er píanó en hann segir þó sjálfur að aðalhljóðfærið hans sé röddin. Eysteinn, sem er fæddur árið 2001, er Króksari og hefur búið þar alla tíð. „Ég er sonur þeirra Guðbrands Jóns Guðbrandssonar og Sigurlaugar Vordísar Eysteinsdóttur.