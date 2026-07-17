Heimildarmynd um endurheimt Brimnesskóga í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 17.07.2026 kl. 07.55 oli@feykir.is
Frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands, Steinn Kárason frumkvöðull að endurheimt Brimnesskóga og Guðmundur Vernharðsson virða fyrir sér vaxtarþroska kynbótabirkis úr Hrolleifsdal í Gróðrarstöðinni Mörk, en þar fór fram ágræðsla og frærækt fyrir endurheimt Brimnesskóga. Yrkju-sjóður Vigdísar er meðal fjölmargra aðila sem styrkt hafa endurheimt hinna fornu náttúruskóga - Brimnesskóga í Skagafirði. AÐSEND MYND
Frú Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands, Steinn Kárason frumkvöðull að endurheimt Brimnesskóga og Guðmundur Vernharðsson virða fyrir sér vaxtarþroska kynbótabirkis úr Hrolleifsdal í Gróðrarstöðinni Mörk, en þar fór fram ágræðsla og frærækt fyrir endurheimt Brimnesskóga. Yrkju-sjóður Vigdísar er meðal fjölmargra aðila sem styrkt hafa endurheimt hinna fornu náttúruskóga - Brimnesskóga í Skagafirði. AÐSEND MYND

Pálmar Örn Guðmundsson hefur nýlega lokið við gerð heimildarmyndar um endurheimt hinna fornu Brimnesskóga í Skagafirði – náttúruskóga sem Ari fróði greinir frá í Landnámu. Myndinni fylgir enskur texti.Heimildarmyndin er í tveimur hlutum og er hún aðgengileg á YouTube. Í henni er greint frá sögu horfinna skóga í Skagafirði og þeirri vitneskju að Ísland hafi við landnám verið skógi vaxið milli fjalls og fjöru.

Í viðtali við Stein Kárason, manninn á bak við verkefnið, er fjallað um leifar fornu birkiskóganna sem enn má finna í gljúfrum og dölum Skagafjarðar og hvernig frásögn Landnámu af Brimneskógum varð kveikjan að endurheimtarverkefni sem spannar áratugi. Myndin veitir innsýn í kynbætur- og ágræðslu á Skagfirsku birki, vefjaræktun á Skagfirskum reynivið og þá miklu elju og þolinmæði sem þarf til að rækta að nýju, sterkan, innlendan birki- og reyniskóg.

Fram kemur í myndinni hvernig land fékkst undir skóginn, hvernig verkefnið vannst með samstilltu átaki margra aðila og hvernig það hefur þróast frá því ágræðsla birkis og frærækt hófst fyrir þrjátíu árum og á þeim tuttugu árum sem liðin eru frá því að fyrstu plönturnar voru gróðursettar. Rætt er við Stein, forvígismann verkefnisins um árangurinn og þær áskoranir sem fylgdu því að láta framsækna frumkvöðlahugmynd verða að veruleika. Sjálfboðaliðastarf Brimnesskógarmanna undir hatti Brimnesskóga, félags, sem færir samfélaginu nýjan skóg að gjöf, er mikils vert.

Höfundur heimildarmyndarinnar, Pálmar Örn Guðmundsson er fjöllistamaður sem fæddur er og uppalinn í Grindavík. Hann hóf að mála myndir í lok árs 2009 og setja inn á Facebook. Hann semur lög, kennir og dansar salsa og fæst líka við kvikmyndalistina svo það helsta sé nefnt.

Steinn Kárason frumkvöðull að endurheimt Brimnesskóga er garðyrkjumeistari og umhverfishagfræðingur að mennt. Hann hefur skrifað nokkrar bækur og kennt umhverfisfræði við háskólana á Akureyri og á Bifröst.

/Fréttatilkynning

Fyrri hluta heimildarmyndarinnar má finna sem:
Brimnesskógar – fyrri hluti (The Brimnes Forest – Part 1)

Seinni heimildarmyndarinnar má finna sem:
Brimnesskógar – seinni hluti (The Brimnes Forest – Part 2) 

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