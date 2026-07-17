Frábær samvera á prjónakvöldi í Drangey Studio

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf, Lokað efni 17.07.2026 kl. 10.13 oli@feykir.is
Það var fín mæting og ljúf stemning á prjónakvöldi í Aðalgötunni á Króknum. Á neðri myndinni má sjá þær systur; Ólínu Björk, Rannveigu og Helgurut. MYNDIR: PÁLÍNA HRAUNDAL
Það var fín mæting og ljúf stemning á prjónakvöldi í Aðalgötunni á Króknum. Á neðri myndinni má sjá þær systur; Ólínu Björk, Rannveigu og Helgurut. MYNDIR: PÁLÍNA HRAUNDAL

Í fyrrakvöld héldu systurnar sem standa á bak við Rendur, RA handlitun og Drangey Studio, enn eitt prjónakvöldið í Drangey Studio á Aðalgötu 4 á Króknum. „Það var yndislegt að sjá hversu margir mættu og sérstaklega gaman að fólk skyldi leggja leið sína til okkar meðal annars frá Akureyri og Skagaströnd,“ sagði Helgarut Hjartardóttir þegar Feykir spurðist fyrir um hvernig til hefði tekist en Rendur og Drangey Studio hafa staðið saman að handavinnutengdum viðburðum síðastliðin þrjú ár og fyrir ári síðan bættist RA handlitun í hópinn.

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