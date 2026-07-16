Götugrill og styrktarbingó á Húnavöku

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Mannlíf 16.07.2026 kl. 14.36 oli@feykir.is

Húnavaka hófst í gær með Gömludansaballi en það má kannski segja að fjörið hefjist fyrir alvöru seinni partinn í dag þegar grillað verður í boði Húnabyggðar og Ölgerðarinnar í tjaldi framan við Félagsheimilið á Blönduósi. Ekki er annað að sjá í kortunum en að veðrið muni standa með íbúum Húnabyggðar á Húnavöku næstu dagana.

Það verða semsagt grillaðir hamborgarar í boði í kvöld frá kl. 18-20 og ýmislegt gert til gamans. Trúbadorarnir Gunnar Ingi, Helga Margrét og Gunnhildur Gísla halda uppi fjörinu. Klukkan 21 hefst Sögustund og bjórkvöld í Eyvindarstofu þar sem Magnús Ólafsson segir frá Fjalla-Eyvindi. Á sama tíma hefst hið magnaða styrktarbingó til stuðnings meistaraflokki Kormáks/Hvatar í félagsheimilinu.

Veislan heldur svo áfram á morgun, föstudag, en þá er viðamikil dagskrá sem hægt er að skoða hér>

Seinni partinn í dag er spáð 12 stiga hita og hægum suðvestan vindi á Blönduósi. Ekki er reiknað með að sólin láti ljós sitt skína en það á heldur ekki að rigna. Á morgun, föstudag, er aftur á móti spáð björtu, hita um 15 gráður og hægum vestanvindi. Reiknað er með svipuðu veðri á laugardag en þó heldur svalara.

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