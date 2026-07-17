Föstudagur á Húnavöku
Upp er runninn föstudagur á Húnavöku. Hátíðin hefur fram að þessu farið hið besta fram. Í dag er nóg í boði og ber þar kannski hæst Vöffluröltið heimsfræga. Þar má á milli kl: 15.30 og 17.30 rölta milli húsa á Blönduósi og gæða sér á ljúffengum Vilko vöfflum.
Eyþór Ingi er með tónleika í Félagsheimilinu kl: 20.30 og svo verður alvöru sveitaball um kvöldið. 4x4 klúbburinn er með jeppasýningu á planinu við Félagsheimilið. Margt fleira má heyra og sjá. Nánar um dagsskrá má lesa á facebook síðu Húnavöku. /hmj