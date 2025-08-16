Grenvíkingar fengu að líta 18 spjöld en fóru heim með stigin

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 16.08.2025 kl. 22.24 oli@feykir.is
Menn sáu ýmist rautt eða gult á Sauðárkróksvelli í gær.
Menn sáu ýmist rautt eða gult á Sauðárkróksvelli í gær.

Topplið Magna frá Grenivík mætti á Sauðárkróksvöll í gærkvöldi þar sem Tindastólsmenn biðu þeirra. Það fór svo að gestirnir hirtu öll stigin með marki á fimmtu mínútu í uppbótartíma en þá voru aðeins orðnir eftir nítján leikmenn á vellinum. Miðað við leikskýrslu hlýtur dómari leiksins að vera með strengi í spjaldahandleggnum eftir leikinn því hann sýndi spjöldin sín tvö alls 26 sinnum í leiknum – þar af gestunum 18 sinnum! Lokatölur 0-1.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.295 kr. á mánuði m/vsk (2.968,5 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 1.990 kr. á mánuði m/vsk. (1.793 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 555 kr. vikan m/vsk. (500 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Hér má sjá hugmynd að því hvernig golfskálann gæti litið út en verið er að klára vinnu við hönnun hússins. Neðri myndin sýnir hvernig veitingasalur golfskálann gæti litið út. MYNDIR FRÁ STOÐ

    Framkvæmdir við nýjan golfskála hefjast senn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf, Lokað efni 16.08.2025 kl. 22.33 oli@feykir.is
    Framkvæmdir hefjast senn við nýjan golfskála á Hlíðarendavelli Það standa fyrir dyrum framkvæmdir á svæði Golfklúbbs Skagafjarðar en nú í lok ágúst verður hafist handa við að fjarlægja golfskálann og í framhaldinu verður ráðist í jarðvegsvinnu og uppsetningu á nýjum og stærri golfskála. Sá verður um 230 fermetrar og því talsvert meira en helmingi stærri en sá gamli.
    Meira
  • Elínborg umvafin blómum. Mynd: hmj

    Lífræn ræktun í Lýtó

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 16.08.2025 kl. 12.30 bladamadur@feykir.is
    Í Breiðargerði í fyrrum Lýtingsstaðahreppi býr Elínborg Erla Ásgeirsdóttir og stundar þar lífræna grænmetisræktun. Einnig er hún í býflugnarækt svo það er nóg við að vera. Elínborg hefur vakið athygli fyrir þessa starfsemi og er hún formaður í VOR, sem er félag framleiðenda í lífrænum búskap og fullvinnslu. Blaðamanni Feykis lék forvitni á að fræðast nánar um málið. Var þá bara eitt að gera en það var að fara í heimsókn í Breiðargerði.
    Meira
  • Tara Dögg, Emma Karen og Herbert. MYND AÐSEND

    Gaman að kenna honum ný trix | Ég og gæludýrið mitt

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni, Ég og gæludýrið mitt 16.08.2025 kl. 11.00 siggag@nyprent.is
    Það eru systurnar Tara Dögg og Emma Karen sem ætla að svara þættinum Ég og gæludýrið mitt að þessu sinni en þær eiga heima í Iðutúninu á Króknum. Foreldrar þeirra eru Helga Sif Óladóttir og Sverrir Pétursson og flutti fjölskyldan á Krókinn árið 2018 en Sverrir á tengingu í Hjaltadalinn. Jólin 2022 voru eftirminnileg fyrir stelpurnar en þá fengu þær Herbert í jólagjöf frá foreldrum sínum og hefur hann heldur betur lífgað upp á heimilið.
    Meira
  • Erla Júlíusdóttir en hún er af hinum magnaða 70 árgangi. MYNDIR AÐSENDAR

    Grísk lambaveisla með rótargrænmeti og hrísgrjónum | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 16.08.2025 kl. 08.44 siggag@nyprent.is
    Erla Júlíusdóttir var matgæðingur vikunnar í tbl. 13 en hún flutti með foreldrum sínum til Sauðárkróks þegar hún var átta ára gömul því faðir hennar, Júlíus Skúlason (Júlli skipstjóri), fékk skipstjórastöðu á Hegranesinu og síðar Klakk. Erla starfar í dag sem kennari og býr í Reykjavík og á þrjú börn. „Ég hef sérstakt dálæti á grískum mat þar sem sameinast ferskleiki, dásamleg krydd, næringargildi og hollusta,“ segir Erla.
    Meira
Yfirlit frétta