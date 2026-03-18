Gular viðvaranir í kortunum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 18.03.2026 kl. 13.30 gunnhildur@feykir.is

Veðurstofa Íslands hefur gefið út gular veðurviðvaranir fyrir stóran hluta landsins sem taka gildi í nótt og á morgun. Spáð er sunnan stormi með slyddu og rigningu, auk hlýnandi veðurs.

Viðvörunin tekur fyrst gildi við Breiðafjörð klukkan 23 og nær hún svo til Strandasvæðisins og Norðurlands vestra klukkan 3 í nótt.

Gert er ráð fyrir vindhraða á bilinu 19 til 25 m/s, með staðbundnum hviðum yfir 35 m/s. Úrkoma verður fyrst slydda en síðar talsverð rigning samfara hláku.

Búast má við versnandi akstursskilyrðum, sérstaklega á fjallvegum, auk aukins vatnsrennslis. Fólk er hvatt til að huga að niðurföllum og tryggja að þau séu ekki stífluð.

