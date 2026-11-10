Handverkssýning og sölubasar á Dagdvöl aldraðra

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 10.11.2026 kl. 09.35 hinrik@feykir.is
Það verður allskonar handverk í boði. Mynd: Af netinu.
Það verður allskonar handverk í boði. Mynd: Af netinu.

Laugardaginn 14. nóvember kl. 14:00–17:00 verður sannkölluð jólastemning á handverkssýningu notenda Dagdvalar aldraðra og sölubasar. Sýningin verður í samverusal HSN og anddyri Dagdvalar.

Á boðstólum verða fallegir munir og hægt verður að gæða sér á vöfflum, heitu súkkulaði og kaffi. Verð er 1.500 kr. fyrir 10 ára og eldri og rennur allur ágóði kaffisölunnar til föndurstofu Dagdvalar.

Verið öll hjartanlega velkomin.

Nánari upplýsingar og skráning á söluborð í síma 453-5909. /hmj

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