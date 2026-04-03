Heimir nýbúinn fyrir sunnan. Næsta stopp, Miðgarður.
Karlakórinn Heimir hélt velheppnaða tónleika í Háteigskirkju á laugardaginn var. Áætlaðir höfðu verið tónleikar á Akranesi á föstudagskvöldið en þeim varð að aflýsa vegna veðurs og ófærðar. Í Háteigskirkju mættu um 250 manns svo hún var nánast full. Ef marka má færslur á facebooksíðu kórsins voru tónleikagestir vel sáttir. Hér eru til gamans nokkur ummæli:
Bjarni Jónsson þakkar fyrir sig í bundnu máli: „Bestu þakkir fyrir frábæra tónleika."
„Heimismenn voru góðir í gær
gleðinnar óðinn sungu
Hamingju færðu hjartanu nær
heillastjörnurnar ungu.”
Gunnar Sandholt sagði sitt álit: „Þarna var unaðslegt að vera, heyra og njóta. Kórinn syngur kristalhreint eins og hann er kunnur fyrir. Klassísku lögin eru eins og þau eiga að vera. Ungir, tja eiginlega kornungir ein- tvísöngvarar lofa góðu. Óskar P er klassíker, en fellur eins og flís við rass í 1. tenór. Það hefur hann oft gert áður og aldrei sýnt í kórjakkanum hneigð til að skera sig úr. Hann er ekki bara snillingur heldur líka kórsnillingur, fullkominn félagi. Tónleikar í toppgæðum. Svo sögðu margir vinir mínir.”
Margret Helga Thorsteinsdottir er lítillát og segir: „Besti kór á Íslandi."
Bryndís Óskarsdóttir þakkar fyrir sig og segir: „Frábærir tónleikar, einsöngvararnir ungu voru engu líkir. Takk fyrir!”
Þorvaldur Gylfasonn var ekki ósáttur: „Hlýddum áðan ásamt öðrum Skagfirðingum á þennan líka sallafína konsert Heimis í Háteigskirkju, 16 lög úr ýmsum áttum og þrjú aukalög. Takk fyrir okkur.“
Næsta verkefni Heimismanna eru Sæluvikutónleikar í Miðgarði laugardaginn 11. Apríl kl: 20.00 Þar sem verður í aðalatriðum flutt sama dagsskrá og fyrir sunnan. Aðalleikendur verða:
Söngstjóri: Jón Þorsteinn Reynisson
Píanó: Alexander Edelstein
Kynnir: Atli Gunnar Arnórsson
Einsöngur/tvísöngur: Aron Pétursson, Baldur Ingi Haraldsson, Einar Halldórsson, Guðmundur Ingvar Ásgeirsson, Jóel Agnarsson, Óskar Pétursson, Símon Pétur Borgþórsson og Snorri Snorrason.
Miðasala verður við innganginn og opnar húsið kl: 19.00
hmj