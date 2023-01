,,Heldurðu þræði?” - Nýsköpunarnámskeið fyrir frumkvöðla í textíl vorið 2023

Háskóli Íslands í samstarfi við Textílmiðstöð Íslands býður upp á nýsköpunarnámskeið sem tengist textílvinnslu. Námskeiðið nefnist „Heldurðu þræði?“ og hefst 7. febrúar - með kynningarfundi. Námskeiðið er hugsað fyrir þau sem vilja hrinda viðskiptahugmynd í framkvæmd og hefja eigin rekstur með áherslu á textíl eða eru í atvinnurekstri og vilja auka rekstrarþekkingu sína.

Námskeiðið er haldið í tengslum við evrópska rannsókna- og þróunarverkefnið CENTRINNO sem námsbraut í kynjafræði við Háskóla Íslands og Textílmiðstöð Íslands taka þátt í. Námskeiðið er endurgjaldslaust.

Þetta er í annað sinn sem námskeiðið er haldið, en það var líka í boði á síðasta misseri og voru þátttakendur um 30 talsins.

Þátttakendur fá margháttaðan stuðning og fræðslu á námskeiðinu, m.a. við að búa til heildstæða viðskiptaáætlun í kringum hugmyndir sínar. Þar verður einnig farið yfir stefnumótun, stjórnun og starfsmannamál, markaðssetningu og hagnýtingu samfélagsmiðla til að koma vörum sínum á framfæri en jafnframt er boðið upp á fræðslu um hringrásarhagkerfið, jafnréttisáherslur og umhverfismál.

Námskeiðið stendur yfir í níu vikur og lýkur með heimsókn í TextílLabið á Blönduósi. Kennt verður í fjarnámi á þriðjudögum klukkan 13:30 - 15:00. Kennslan er tekin upp og þau sem skrá sig geta fengið aðgang að upptökunum.

Hægt er að taka þátt í einni eða fleirum af eftirfarandi kennslustundum/vinnustofum:

Kynning á námskeiðinu hugmyndarvinna. Viðskiptaáætlun, viðskiptahugmynd Umhverfismál, hringrásarhagkerfið, heimsmarkmið SÞ Markaðsmál og samkeppnisgreining og styrkir (Atvinnumál kvenna) Frumkvöðlaumhverfið og viðskiptaáætlanir (áframhald) Markaðsmál á vefnum og samfélagsmiðlum Fjárhagur og stofnun fyrirtækja Kynningar á verkefnum fyrir fjárfesta (pitch), umsóknir Dómarakynningar, dæmt verður eftir nýnæmi, fýsileika og teymi Heimsókn í Textíllabið á Blönduósi (kynning á tækjum)

Facebook-síða námskeiðsins HÉR Nánari upplýsingar veitir Hulda Birna Baldursdóttir, netfang: centrinno@hi.is, hbkb@hi.is

Nýsköpunarnámskeiðið tengist Evrópuverkefninu CENTRINNO (New CENTRalities in INdustrial areas and engines for inNOvation and urban transformation) sem Háskóli Íslands og Textílmiðstöð Íslands taka þátt í ásamt stofnunum og fyrirtækjum í 9 löndum. Hjá Háskóla Íslands koma þær Þorgerður Einarsdóttir, prófessor í kynjafræði, Laufey Axelsdóttir, nýdoktor í sömu grein, og Hulda Birna Baldursdóttir verkefnastjóri í verkefninu.

Markmið CENTRINNO er að endurvekja hnignandi en menningarsögulega mikilvæg iðnaðarsvæði í Evrópu þar sem störfum hefur fækkað og umhverfi er á fallanda fæti. Áhersla er m.a. lögð á textíl í verkefninu og í tengslum við það er unnið að því að koma nýsköpunar- og þekkingarmiðstöðvum á fót í Amsterdam, Barcelona, Genf, Kaupmannahöfn, Mílanó, París, Tallinn, Zagreb og á Blönduósi. Þar verður menningararfur nýttur sem hvati fyrir nýsköpun og félagslega þátttöku í anda hringrásarhagkerfis og sjálfbærni.

