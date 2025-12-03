Héraðsbókasafn Skagfirðinga fagnar afmæli Línu Langsokk

Lína Langsokkur í lestrarstund  fimmtudaginn 4. desember kl. 16:30 í Safnahúsinu á Sauðárkróki. 
 
Í tilefni af því að 80 ár eru liðin síðan fyrsta bók Astrid Lindgren um Línu Langsokk kom út, verður afmælinu fagnað. Lína Langsokkur kemur í heimsókn frá Leikfélagi Sauðárkróks.
 
Boðið verður upp á létt föndurverkefni tengt Línu og síðan verður hægt að horfa á mynd um Línu Langsokk.
Öll velkomin að koma og fanga afmælinu hennar Línu Langsokk. 
 
