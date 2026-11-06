Hið árlega dansmaraþon Árskóla fór fram 4. – 5. nóvember

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Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 06.11.2026
kl. 14.55 hinrik@feykir.is
Á byggðaráðsfund Skagafjarðar 5. nóv. mætti verkefnisstjórn samfélagssjóðs Kaupfélags Skagfirðinga, þau Herdís Sæmundsdóttir, Sigfús Ingi Sigfússon, Álfhildur Leifsdóttir og Friðbjörn Ásbjörnsson sátu fundinn undir þessum lið. Einar E. Einarsson fulltrúi Framsóknarflokks í byggðarráði, á auk framangreindra, sæti í verkefnisstjórninni.
Um þessar mundir er þess minnst að 150 ár eru síðan verslun hófst á Blönduósi og í kjölfarið fór að myndast þéttbýliskjarninn sem við þekkjum í dag. Af þessu tilefni verður blásið til veislu á Blönduósi í félagsheimilinu þar sem afmælisins verður minnst með ræðum og söng. Forseti Íslands, frú Halla Tómasdóttir mun heiðra samkomuna og einnig mun hún formlega afhjúpa minnisvarða um Bríeti Bjarnhéðinsdóttur en Kvenréttindafélag Íslands gefur minnisvarðann.
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Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 06.11.2026
kl. 09.07 oli@feykir.is
Héraðsbúar þyrptust í Varðarhöllina á Egilsstöðum í gærkvöldi til að berja augum sína menn í Hetti takast á við lið Tindastóls í fimmtu umferð Bónus deildar karla í körfubolta. Vel á sjötta hundruð áhorfendur hvöttu Hattarmenn til dáða en þegar upp var staðið unnu gestirnir úr Skagafirði nokkuð öruggan sigur þó heimamenn hafi náð að hleypa smá spennu í leikinn á lokakaflanum. Lokatölur 73-80.
Arinbjörn Jóhannsson, ferðabóndi á Brekkulæk í Miðfirði, lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á Hvammstanga 29. október síðastliðinn, 76 ára að aldri. Arinbjörn fæddist 5. mars árið 1950 og ólst upp á Brekkulæk. Foreldrar hans voru Jóhann Frímann Sigvaldason, kennari og bóndi á Brekkulæk, og Sigurlaug Friðriksdóttir húsfreyja.
Vakin er athygli á stofnfundi samtakanna Björgum Kristnesspítala, sem haldinn verður sunnudaginn 1. nóvember kl. 17 á Hælinu, setri um sögu berklanna á Kristnesi. Tilefni stofnunar samtakanna er fyrirhuguð lok endurhæfingar á Kristnesi og vaxandi áhyggjur af framtíð þessarar mikilvægu heilbrigðisþjónustu.
Hefur þú innsýn í íslenska skötuhefð og reynslu af því að kæsa skötu? Nú leitum við að framleiðendum um allt land sem verka skötu. Ef þú þekkir vel hvernig kæsing fer fram og/eða hvernig verklagið hefur breyst í tímans rás máttu endilega heyra í okkur! Sömuleiðis ef þú veist hverjir stunda slíka framleiðslu.
Landsamband eldri borgara (LEB) hefur á síðustu fimm árum náð mikilvægum árangri í réttinda- og kjarabaráttu eldra fólks. Það er ástæða til að fagna þeim sigrum sem unnist hafa. Þeir eru ekki sjálfsagðir og komu ekki af sjálfu sér. Þeir eru afrakstur þrotlausrar baráttu, samstöðu og skýrrar kröfugerðar gagnvart stjórnvöldum. Núverandi stjórnvöld hafa sýnt okkur velvilja og það ber að þakka.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Vignir er af árgangi 1976 og hefur verið viðloðandi tónlist næstum frá þeim tíma og uppáhalds tónlistartímabil hans spannar breitt tímabil eð frá 1956-2013. Hljóðfærið er aðallega bassagítar en Vignir segist gutla einnig á gítar og nokkur önnur hljóðfæri. Þegar hann er spurður hver helstu tónlistarafrek séu segir hann: -Ég vona að þau séu enn ógerð. Vignir svarar hér spurningunum í Tón-lystinni.