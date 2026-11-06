Hið árlega dansmaraþon Árskóla fór fram 4. – 5. nóvember

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 06.11.2026 kl. 13.45 hinrik@feykir.is
Fótaliprir dansarar. Mynd: HMJ
Fótaliprir dansarar. Mynd: HMJ

Dansinn dunaði í einn sólarhring í Árskóla og var mikið líf og fjör. Feykir heyrði í Kristjáni skólastjóra og spurði einfaldlega:

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