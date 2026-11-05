Silfrastaðakirkja er komin heim
Í gær 4. nóv. lauk 5 ára dvöl Silfrastaðakirkju á Sauðárkróki en þar hefur hún verið til endurbyggingar hjá Trésmiðjunni Ýr. Þar var hún undir verndarvæng Bjössa Svavars, Einars Guðmunds og fleirri góðra manna. En sem sagt þá var loks allt klárt til þessa að flytja kirkjuna heim. Mættur var Árni Helgason frá Ólafsfirði og kranamaður hans, Sigurður Ólafsson. Árni hafði séð um að hífa kirkjuna fyrir 5 árum og taldi rétt að klára verkið. Einar á Kúskerpi var svo mættur með treilerinn sinn til aka gripnum heim eins og hann hafðu gert hérna um árið. Guðmundur Sigurðsson frá Minjastofnun hafði eftirlit með flutningum.