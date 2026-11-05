Ríkissjóður Íslands kaupir Brúnastaði á Hólum

feykir.is Skagafjörður 05.11.2026 kl. 08.20 oli@feykir.is
Frá Brúnastöðum. MYND AF HÓLAR.IS
Frá Brúnastöðum. MYND AF HÓLAR.IS

Ríkissjóður Íslands hefur gengið frá kaupum á hesthúsinu og reiðhöllinni Brúnastöðum á Hólum í Hjaltadal. Í frétt á Háskóla Íslands á Hólum segir að kaupin marki stóran og ánægjulegan áfanga fyrir hestafræðideild Háskóla Íslands á Hólum, nemendur hennar og framtíð hestafræðináms á Hólum.

„Brúnastaðir hafa frá því húsið var byggt verið í eigu einkaaðila og gegnt mikilvægu hlutverki í námi hestafræðinema. Þar hafa nemendur haft aðstöðu fyrir hross sín samhliða námi og nýtt aðstöðuna í tengslum við verklega kennslu og þjálfun. Með kaupunum eignast skólinn húsnæði sem er órjúfanlegur hluti af námsumhverfinu og fær aukið svigrúm til að þróa aðstöðuna til framtíðar. Yfirfærsla Brúnastaða átti sér stað um sl. mánaðarmót.

Mikilvægur áfangi fyrir nemendur og skólann

Aðstaða fyrir hross nemenda er mikilvægur hluti af hestafræðináminu á Hólum. Þar tengist fræðileg þekking verklegri reynslu þegar nemendur vinna með hross sín í náminu.

„Þessi kaup eru skýr staðfesting á vilja stjórnvalda til að byggja áfram upp öflugt náms- og rannsóknarumhverfi í kringum íslenska hestinn á Hólum. Þau skapa mikilvægan grundvöll fyrir áframhaldandi þróun hestafræðideildarinnar og tryggja að við getum áfram boðið framúrskarandi nám og rannsóknir sem stuðla að velferð íslenska hestsins og styrkja stöðu hans til framtíðar,“ segir Hólmfríður Sveinsdóttir, forseti HÍ á Hólum.

Með breyttu eignarhaldi Brúnastaða getur skólinn sjálfur mótað framtíð þessarar mikilvægu aðstöðu og skipulagt þróun hennar í takt við þarfir námsins. Kaupin eru því jákvætt skref í áframhaldandi uppbyggingu hestafræðideildarinnar og styrkja um leið sérstöðu Hóla sem miðstöðvar menntunar og þekkingar á íslenska hestinum.

Aðstaða sem skiptir máli í daglegu námi

Fyrir nemendur er aðstaðan á Brúnastöðum hluti af daglegu lífi í náminu. Þar þurfa þeir að geta sinnt hrossum sínum samhliða kennslu, verklegum verkefnum og öðrum námskröfum.

María Björk Leifsdóttir formaður nemendafélags og Ellen Duering varaformaður nemendafélagsins telja kaupin á Brúnastöðum vera virkilega jákvætt og stórt skref fyrir skólann. Þetta veitir mikið öryggi fyrir nemendur og skapar bjartsýni fyrir framtíð námsins. Þær sjá mikil tækifæri í þessu og vona að kaupin styrkja bæði námið og verklega kennslu til framtíðar.“ 

Hólar horfa til framtíðar

Kaupin á Brúnastöðum sýna skýran vilja stjórnvalda um áframhaldandi þróun kennslu og rannsóknastarfsemi í kringum íslenska hestinn á Hólum í Hjaltadal. Með kaupunum á Brúnastöðum og stofnun rannsóknasetursins styrkist grunnurinn enn frekar á Hólum sem miðstöð menntunar og rannsókna á íslenska hestinum. [...] Kaupin eru því stór áfangi fyrir HÍ á Hólum og hestafræðideildina, en ekki síður fyrir nemendur og íslenska hestinn sem hefur átt sér heimili í Hjaltadal um aldir.“

HÍ á Hólum færir Hesthólum ehf., eigendum Brúnastaða, jafnframt innilegar þakkir fyrir samstarfið á liðnum árum. Skólinn hefur haft hesthúsið á leigu um árabil og hefur samstarfið verið mikilvægur þáttur í því að tryggja nemendum og starfsfólki góða aðstöðu til náms og starfa.

Sjá nánar á vef Háskóla Íslands á Hólum >

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