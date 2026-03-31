Hinrik Már mætir til leiks á Feyki

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 31.03.2026 kl. 13.00 oli@feykir.is
Hinrik Már í sveitinni. MYND: GG
Nýr blaðamaður hefur störf hjá Feyki á morgun, eða á sjálfan 1. apríl, en það er Hinrik Már Jónsson frá Syðstu-Grund í Blönduhlíð sem tekur við af hinni eldhressu Gunnhildi Gísladóttur frá Álftagerði sem hefur nú lagt Feykistölvuna frá sér.

Hinrik Már leysti Gunnhildi af síðasta sumar og hefur að því er virðist ekki litist verr á starfið en svo að hann var reiðubúinn að fastráða sig þegar honum bauðst að taka við af Gunnhildi. Hann er að auki flestum fróðari um gangtegundir hrossa og syngur með Karlakórnum Heimi. Þingeyskur Skagfirðingur sem er sennilega merkileg blanda.

Þá hefur verið ráðið í stöðu sumarafleysingablaðamanns en Feyki bárust fínar umsóknir. Það er Króksarinn Emma Katrín Helgadóttir sem hlaut hnossið en hún kemur til með að lækka meðalaldur starfsmanna töluvert, enda er hún aðeins 18 ára og nemandi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Emma er ein efnilegasta badmintonkona landsins, spilar auk þess með körfuboltaliði Tindastóls og var í Gettu betur liði FNV í vetur svona svo eitthvað sé nefnt.

Ritstjóri Feykis þakkar Gunnhildi fyrir yndislegt samstarf  :o)

  • Oceane reynir að hafa hemil á Brittany Dinkins. VF-MYND: Hilmar Bragi Bárðarson

    Njarðvík vann nauman sigur í bráðfjörugum leik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 31.03.2026 kl. 10.49 oli@feykir.is
    Átta liða úrslit í Bónus deild kvenna í körfunni hófust í gær með leik Njarðvíkur og Tindastóls en leikurinn fór fram í Njarðvík. Leikurinn var hin besta skemmtun, fjörugur og spennandi en Stólastúlkur voru lengstum að elta heimaliðið. Lið Tindastóls gafst aldrei upp, minnkuðu muninn í eitt stig þegar tæpar fjórar mínútur voru eftir en það vantaði örlítið meiri skynsemi og lukku á lokakaflanum til að stela sigrinum. Niðurstaðan sex stiga tap, 103-97, og Njarðvík leiðir einvígið 1-0.
    Meira

  • Drengur á fjórða ári á gjörgæslu

    feykir.is Skagafjörður 31.03.2026 kl. 09.42 oli@feykir.is
    Í tilkynningu frá Lögreglunni á Norðurlandi vestra sem birt var í gær segir að drengur á fjórða ári sé á gjörgæsludeild Landspítalans eftir umferðarslys sem varð við söluskála Olís í Varmahlíð á sunnudaginn. Móðir drengsins sem lenti einnig í slysinu er undir eftirliti lækna.
    Meira
  • Helga Björg er til hægri á myndinni. SKJÁSKOT AF RÚV

    Náttúran kallar spjallaði við Helgu Björgu á Höfnum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 31.03.2026 kl. 08.40 oli@feykir.is
    Húnahornið segir frá því að í heimildarþáttunum Náttúran, sem sýndir eru í Ríkissjónvarpinu, ræðir Lára Zulima Ómarsdóttir við fólk sem býr í nánum tengslum við náttúruna og fer með því á uppáhaldsstaði þess. Í síðasta þætti heimsótti hún Helgu Björgu Ingimarsdóttur sem býr á bænum Höfnum, nyrst á Skaga. Helga Björg segir að náttúran sé ástæðan fyrir því að hún settist þar að.
    Meira

  • Gott fólk | Leiðari 12. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 31.03.2026 kl. 08.27 oli@feykir.is
    Um miðjan mars kom uppáhalds Íslendingur heimsbyggðarinnar loks heim til Íslands og hélt tvenna tónleika fyrir alls 16 þúsund manns. Ég held að allir landsmenn séu rígmontnir af henni Laufeyju okkar og kannski ekki síst vegna þess að hún er ekki aðeins frábær tónlistarkona, ung, hæfileikarík og glæsileg, heldur er ekki annað að sjá og heyra en að hún sé góð manneskja.
    Meira
