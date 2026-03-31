Hinrik Már mætir til leiks á Feyki
Nýr blaðamaður hefur störf hjá Feyki á morgun, eða á sjálfan 1. apríl, en það er Hinrik Már Jónsson frá Syðstu-Grund í Blönduhlíð sem tekur við af hinni eldhressu Gunnhildi Gísladóttur frá Álftagerði sem hefur nú lagt Feykistölvuna frá sér.
Hinrik Már leysti Gunnhildi af síðasta sumar og hefur að því er virðist ekki litist verr á starfið en svo að hann var reiðubúinn að fastráða sig þegar honum bauðst að taka við af Gunnhildi. Hann er að auki flestum fróðari um gangtegundir hrossa og syngur með Karlakórnum Heimi. Þingeyskur Skagfirðingur sem er sennilega merkileg blanda.
Þá hefur verið ráðið í stöðu sumarafleysingablaðamanns en Feyki bárust fínar umsóknir. Það er Króksarinn Emma Katrín Helgadóttir sem hlaut hnossið en hún kemur til með að lækka meðalaldur starfsmanna töluvert, enda er hún aðeins 18 ára og nemandi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Emma er ein efnilegasta badmintonkona landsins, spilar auk þess með körfuboltaliði Tindastóls og var í Gettu betur liði FNV í vetur svona svo eitthvað sé nefnt.
Ritstjóri Feykis þakkar Gunnhildi fyrir yndislegt samstarf :o)