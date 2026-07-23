Hlakkar til að kynnast nýju fólki á Unglingalandsmótinu
Nú þegar styttist óðfluga í Unglingalandsmótið og spennan fer að magnast er kominn tími til að heyra í nokkrum krökkum sem ætla að spreyta sig á mótinu. Unglingalandsmótið er nefnilega frábær staður til að prufa sig áfram í einhverju nýju, búa til skemmtilegar minningar og hitta krakka alls staðar að af landinu. Ellen Día keppti fyrst á Unglingalandsmóti þegar mótið var síðast haldið á Sauðárkróki. Nú, þremur árum seinna, er mótið mætt aftur í heimabæinn hennar og mun hún keppa í þriðja sinn. Feykir heyrði í Ellen og spurði hana út í stemninguna fyrir helgina.