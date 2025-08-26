Hlaupið með bros á vörum í sjóðheitu sumarveðri
Eldhressa hlaupadrottningar fyrir framan veitingahúsið Sauðá í Sauðárgili á Sauðárkróki. MYNDIR FRÁ 550 RAMMVILLTUM
Þær stöllurnar í 550 rammvilltar sem stóðu fyrir Sumarkjóla- og búbbluhlaupi á Sauðárkróki nú síðastliðinn laugardag virðast vera með einhvern spes samning við veðurguðina. Þetta var í annað skiptið sem þessi sprellfjörugi og búbblandi viðburður er haldinn á Króknum og í bæði skiptin hafa sumarkjólarnir verið einmitt rétti klæðnaðurinn miðað við veður og hitastig.