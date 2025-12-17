Síðasti Feykir ársins 2025 kominn úr prentun

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 17.12.2025 kl. 09.40

Þá er kominn út síðasti Feykir ársins 2025. Svokallað jólakveðjublað enda fullt af jólakveðjum og auglýsingum og sennilega hefur þetta síðasta blað fyrir jól aldrei verið stærra, heilar 36 síður. Að sjálfsögðu er blaðið stútfullt af áhugaverðum umfjöllunum og viðtölum. Blaðið fer í drefingu í dag en er þegar opið í rafrænni áskrift.

Sigrún Davíðsdóttir á Hvammstanga segir frá Saunasetrinu sem hún hefur komið á laggirnar, Sara Björk Þorsteinsdóttir forstöðumaður farsældarráðs Norðurlands vestra sýnir á sér hina hliðina í Rabb-a-babbi og Freydís Bergsdóttir er í Feykisspjalli en hún er ung hestakona frá Narfastöðum sem er orðin spennt fyrir Landsmóti hestamanna á Hólum. Þá er áhugavert viðtal við sr. Karl V. Matthíasson sem leysir nú af sem prestur í Skagafirði en hann hefur frá ýmsu að segja sem er umhugsunarvert.

Megin efni blaðsins er umfjöllun um félagsheimilið Bifröst á Sauðárkróki sem varð 100 ára í ár. Við spurðum Sölva Sveins í haust hvort hann vissi ekki eitt og annað um húsið sem hann gæti rifjað upp fyrir lesendur. Sölvi sagðist ætla að hugsa málið en var svo búinn að skila texta nokkrum tímum síðar. Það þarf stundum ekki að kveikja nema lítinn neista til að úr verði mikið bál. Þá fengum við nokkra aðila til viðbótar sem tengst hafa Bifröst mismikið til að rifja upp bestu og elstu minningar sínar úr þessu húsi sem á svo stóran sess í hjarta okkar. Þeir sem voru beðnir að svara voru meira en til í það – og ekki var skortur á minningum. Vonandi geta lesendur yljað sér við lesturinn og jafnvel rifjað upp sínar eigin minningar frá sælustundum í Bifröst.

Þá er risastóra Jólakrossgátan hans Palla að sjálfsögðu í blaðinu ~ enda næstum jafn ómissandi partur af jólunum og Jólamót Molduxa...

  • Una Aldís Sigurðardóttir fékk Samfélagsviðurkenningu Molduxa 2024 en sú góða viðurkenning er ávallt veitt á mótinu. MYND AÐSEND

    Jólamót Molduxa haldið enn og aftur

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 17.12.2025 kl. 09.47
    Jólamót Molduxa verður haldið samkvæmt venju annan dag jóla en mótið er í hugum margra ómissandi þáttur í jólahefð Skagfirðinga. Samkvæmt bestu vitund talnagleggstu Molduxa er þetta mót það 32. sem haldið er.
  • Frá tónleikum Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu. MYND AF HEIMASÍÐU SKÓLANS

    Nemendur Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu gleðja með tónum

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 17.12.2025 kl. 08.27
    Tónlistarskóli Austur-Húnvetninga hefur að undanförnu haldið þrenna jólatónleika á Blönduósi og Skagaströnd. Í frétt á Húnahorninu góða segir að á þeim hafi komið fram hljóðfæranemendur, söngnemendur, skólalúðrasveitin og Jazz-band skólans.
  • MYND VEDUR.IS

    Það hlaut að koma að því

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.12.2025 kl. 13.24
    Eigum við að segja hlaut að koma að því? Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Strandir og Norðurland vestra vegna norðaustan hríðar. Tíðarfarið í Desember hefur nú hingað til verið einstakt en komandi viðvörun tekur gildi á hádegi á morgun 17.desember og rennur út snemma morguns 18. desember.
  • Tímamóta símamynd sem blaðamaður tók á tónleikum Vorvindanna fyrir ári. MYND GG

    Kyrrð og ró í jólasnjó

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.12.2025 kl. 11.40
    Kyrrð og ró í jólasnjó er heiti á kyrrðarstund í Miklabæjarkirkju sem haldin verður nk.fimmtudagskvöld 18.desember klukkan 20:30. Það er sönghópurinn Vorvindar glaðir sem bjóða til stundarinnar þeir lofa rólegri stemningu með kertaljósum og ljúfum lögum. Dalla Þórðardóttir verður með hugvekju og aðgangur er ókeypis.
