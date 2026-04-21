Húnaþing vestra | Hátíðahöld á sumardaginn fyrsta 2026
Á vef Húnaþings vestra má lesa: „Allt frá árinu 1957 hefur sumardagurinn fyrsti verið haldinn hátíðlegur í Húnaþingi vestra. Upphaflega var hátíðin haldin til fjáröflunar Fegrunarfélagsins fyrir gróðursetningu í sjúkrahúsgarðinum á Hvammstanga. Í dag er sá garður orðinn stór og þéttur skógur. Þó hátíðin hafi ekki verið með nákvæmlega sama sniði öll þessi ár hefur Vetur konungur þó alltaf afhent Sumardísinni veldissprotann og hafa þau verið klædd í búningana sem forvígiskonur hátíðarinnar saumuðu. Frá upphafi og til ársins 2022 hélt Ingibjörg Pálsdóttir (Lilla) utan um hátíðarhöldin með aðstoð fjölskyldu sinnar og ýmissa félagasamtaka. Í ár ákvað starfsmannafélag leikskólans að taka þetta að sér og viljum við þakka þeim innilega fyrir að viðhalda þessum flotta og rótgróna viðburði í samfélaginu okkar.