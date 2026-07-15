Hvað er Húnavaka? Húnvetningar svara því
Í tilefni Húnavöku lagði Feykir nokkrar krefjandi spurningar fyrir nokkra vel valda Húnvetninga. Fyrstur er Ragnar Z Guðjónsson, sem meðal annars stendur fyrir vefmiðlinum góða: Huni.is.
1. Ef Húnavaka væri hamborgari hvernig væri hann samsettur? „Brioche-brauð úr sveitinni, nautakjöt frá næsta bæ, vel af heimagerðri sósu, rauðlaukur með karakter og extra stór skammtur af gleði á milli. Borið fram með húnvetnskum kartöflum og léttum break-dansi til hliðar”.
- Hvernig skemmtir dæmigerður Húnvetningur sér á Húnavöku? „Hann byrjar á því að klæða sig upp í sitt fínasta púss, greiðir sér og snyrtir. Þá er hann fær í flestan sjó og tilbúinn til þess að hitta ættingja, vini, kunningja og aðra hátíðargesti. Hann röltir um hátíðarsvæðið og spjallar við fólk, fær sér pylsu við þjóðveginn, hlær mikið og endar kvöldið á tónleikum eða dansleik með fólki sem hann hefur þekkt síðan í leikskóla. Hinn týpíski Húnvetningur er ávallt jarðbundinn, vinnusamur, hlýr, vel lesinn, náttúrutengdur og stoltur af rótum sínum, og er með sterka samfélagstengingu og rólega og trausta nærveru. Það er alltaf gott að hafa Húnvetning með sér í liði.”
- Hvað er ómissandi á Húnavöku? „Fólkið, samfélagið. Sama hversu flott dagskráin er þá er það samveran, stemningin og endurfundirnir sem gera Húnavöku að Húnavöku."
- Minnistæð atvik á fyrri Húnavökum? „Húnvetningar hafa áratugum saman haldið Húnavöku og það mætti æra óstöðugan að segja frá því öllu. Það sem stendur upp úr eftir hverja Húnavöku er tilfinning um samveru, samheldni og ánægjuleg mannamót. Fólk man stemninguna á svæðinu, hláturinn, gleðina og samverustundirnar. Dagskráin skapar ramma, en það eru augnablikin á milli atriða, samtölin og andrúmsloftið sem festist í minni.”
- Hver er fyndnasti Húnvetningurinn? „Það er erfitt að velja einn og nefna einhver nöfn. Húnvetningar hafa þessa sérstöku blöndu af svörtum og þurrum húmor, tala oft í hálfkveðnum vísum með yfirvegaðri og rólegri framsetningu, sem gerir jafnvel einföldustu athugasemdir fyndnar. Oft er það sá sem segir minnst, brosir lítið en hendir svo einni línu fram sem fær alla til að hlæja.”
Feykir þakkar Ragnari Z. kærlega fyrir svörin og óskar honum góðrar skemmtunar á Húnavöku. /hmj