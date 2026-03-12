Framleiðsluárið 2025 að mörgu leyti hagstætt
Húnahornið tekur upp frétt Bændablaðsins þar sem fjallað er um skýrsluhald sauðfjárræktarinnar og fara tveir ráðunautar Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins, Árni B. Bragason og Eyþór Einarsson, yfir það helsta sem þar ber á góma. Í yfirliti þeirra kemur m.a. fram að framleiðsluárið 2025 hafi verið ákaflega hagstætt að mörgu leyti. Meðalafurðir eftir hverja á voru 28,98 kíló, sem er aðeins meira en árið á undan, en aðeins minna en árið 2021, þegar þær voru 29,46 kíló, en það var metár.