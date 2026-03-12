SSNV og SSV kynna skýrslu um línustæði, eignarrétt og endurgjald
Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra (SSNV) og Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi (SSV) hafa látið vinna samantekt um línustæði raflína, eignarrétt og endurgjald til landeigenda. Í frétt á vef SSNV segir að markmið skýrslunnar sé að varpa ljósi á hvernig bætur fyrir lagningu raflína eru ákvarðaðar hér á landi og bera það saman við fyrirkomulag í nágrannalöndum Íslands. Skýrslan, sem var unnin af Torfa Jóhannessyn frá Torfalæk, er liður í því að efla umræðu um réttindi landeigenda, hagsmuni sveitarfélaga og uppbyggingu orkuflutningskerfisins í framtíðinni.