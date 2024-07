Í [skagfirsku] poppi er þetta helst

KUSK, Malen og Salka Sól hafa átt góðu gengi að fagna á Vinsældarlista Rásar 2 upp á síðkastið. SAMSETT MYND

Það má kannski halda því ögn fram að það hafi verið pínu skagfirsk slagsíða á Vinsældalista Rásar 2 síðustu vikur. Þannig sat um skeiða tengdadóttir Skagafjarðar, Salka Sól, makindalega á toppi listans með lagið Sólin og ég. Næst fyrir neðan var KUSK og bankaði á dyr Sölku Sólar en hin hálfskagfirska Kolbrún Óskarsdóttir gaf í byrjun sumars út notalegt bossanóva sumarlag sem hún syngur á sænsku og kallar einmitt Sommar.

Þá var Malen [Áskelsdóttir] komin ansi hátt á listann með lagið sitt hugljúfa, i don't know what i saw in you, en hæst fór það í sjötta sæti. Lagið hennar Right?, sem RAVEN söng með henni, náði í annað sætið á lista Rásar 2 fyrr á árinu. Malen tjáði Feyki að hún væri að klára nýtt lag sem kemur vonandi út fyrr en síðar og svo plata einhverntímann.

Ef við viljum aðeins teygja á þessum skagfirsku tengingum þá rekur Dr. Gunni ættir til Skagafjarðar en hann var á listanum ásamt Salóme Katrínu með lagið Í bríeríi, Svavar Knútur bjó nokkur ár í Skagafirði en hann er með lagið Refur á listanum og Billie Eilish er úr Blönduhl.... nei, djók.

Í vor gaf Sigvaldi Helgi Gunnarsson út EP-streymið Up North þar sem fjögur lög voru sungin á ensku og eitt á hinu ylhýra, lagið Hamingja sem rataði einmitt inn á Vinsældalista Rásar 2. Lögin frumsamin og tónlistina má sennilega segja vera kántrýskotið popp. Þá sagði Feykir frá því nýlega að Ingi Sigþór Gunnarsson hafi á dögunum gefið út lagið Fyrir þig.

Skoraði á sjálfa sig að semja á sænsku

Þar sem KUSK, Kolbrún Óskarsdóttir ( Óskarssonar læknis Jónssonar og Aðalheiðar Arnórs) hefur nú setið dágóðan tíma í öðru sæti listans var tilvalið að spyrja hana aðeins út í lagið. Hvers vegna ætli hún hafi ákveðið að syngja á sænsku?

„Ég bjó stóran hluta af æskuárunum mínum í Stokkhólmi í Svíþjóð og er því mjög kunnug þessum sænsku sumrum,“ segir Kolbrún. „Ég fór svo aftur til Svíþjóðar í frí með fjölskyldunni síðasta sumar og uppgötvaði þá að ég hafði svolítið gleymt því hvernig það væri að upplifa sænskt sumar. Ég skoraði því á sjálfa mig að skrifa lag á sænsku sem gæti fangað þessa sumartilfinningu. Úr varð svo þetta litla bossa nova lag.“

Eru Svíar ekkert að forvitnast um lagið; að lag á sænsku með íslenskum flytjanda sé við toppinn á vinsældalista Rásar 2? „Þegar lagið kom fyrst út hélt ég að fólk í Svíþjóð myndi hlusta á það meira en það gerði. Í fyrstu var þetta eiginlega allt vinafólk mitt og fjölskyldurnar frá Stokkhólmi sem lögðu við hlustir. En það kom mér svo verulega á óvart þegar ég kíkti inn á Apple Music að þar hafði lagið verið sett inn á “Midsommar” playlista og fengið fjöldann allann af spilunum. Einnig hef eg fengið mörg hrós frá fólki sem hefur heyrt í mér í útvarpinu undanfarið og verið hrifið af sænskunni jafnvel þótt það talar sænsku sjálft eða ekki, en það er náttúrulega Rás 2 mikið að þakka.

Ertu að túra eitthvað í sumar? „Ég er soldið að taka því rólega í tónleikunum í sumar og er aðallega að ferðast smá um Ísland að spila. Við Óviti spiluðum til dæmis á Vagninum á Flateyri í fyrsta skiptið um daginn í góðum félagskap. Svo hélt ég mína fyrstu útgáfutónleika í lok júní til að fagna útgáfunni á plötunni RAMMAR. Þangað mætti múgur manns og ég gæti ekki ímyndað mér betri fyrstu útgáfutónleika. Framundan liggur leiðin aðallega í það að fara að semja meiri tónlist með öðrum manneskjum, vinna með nýju fólki og semja lög fyrir aðra sem mig hefur lengi langað að gera,“ segir Kolbrún að lokum.