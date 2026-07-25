Inga keppir í frjálsum og grasblaki
Nú eru aðeins nokkrir dagar í að stórmótið sem Unglingalandsmótið er, hefjist. Fólk kemur hvaðanæva landinu til þess að taka þátt í fjörinu og vanalega eru tjaldsvæði mótsins smekkfull. Það er kominn Unglingalandsmótssvipur á Sauðárkrók og því er um að gera að heyra í fleiri þátttakendum mótsins. Inga Ingadóttir er frá Neðri Svertingsstöðum í Húnaþingi vestra. Hún er 16 ára og hefur keppt á hverju einasta Unglingalandsmóti síðan hún var 11 ára en þá var mótið haldið á Selfossi.