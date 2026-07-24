Unglingalandsmótið fram undan, tjaldað á morgun
Skráning á Unglingalandsmót UMFÍ er í fullum gangi en nú er tæp vika í að mótið hefjist. Opið verður fyrir skráningu keppenda til miðnættis sunnudagskvöldið 26. júlí. Yfirgripsmikill undirbúningur fylgir móti eins og þessu og því reynir mikið á öflugan hóp sjálfboðaliða.
Nú er óskað eftir aðstoð við að setja upp tvö stór tjöld klukkan 10:00 á morgun, laugardaginn 25. júlí. Fulltrúar björgunarsveitarinnar munu stýra vinnunni en tjöldin verða reist á grasflötinni á milli íþróttahússins og gervigrasvallarins.
Stóra partítjaldið hefur í gegnum tíðina verið í miklu uppáhaldi hjá mótsgestum, en þar fer fram fjölbreytt og skemmtileg dagskrá alla helgina. Frábært tónlistarfólk mætir í tjaldið á hverju ári og því er lykilatriði að koma því upp með aðstoð góðra sjálfboðaliða – sem Skagfirðingar eru þekktir fyrir að eiga mikið af.
Skráning keppenda fer fram í gegnum Abler-appið og má finna nánari upplýsingar hér.
Kristín Einarsdóttir mun ganga um gamla bæ Sauðárkróks frá kl. 13:00-14:00 á laugardaginn, 1. ágúst. Hún ætlar að segja skemmtilegar sögur af fólki og húsum í gamla bænum. Gengið er af stað frá sundlauginni og öll eru velkomin að kostnaðarlausu.
Fólk er hvatt til þess að skella sér með í gönguna og taka sem mestan þátt á Unglingalandsmótinu.