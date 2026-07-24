Umhverfisverðlaun Húnabyggðar afhent á Húnavöku
Umhverfisverðlaun Húnabyggðar voru afhent á Húnavöku, þar sem Erla Jónsdóttir, formaður Umhverfisnefndar Húnabyggðar, afhenti verðlaunin. Fram kemur í frétt á síðu Húnabyggðar að í ávarpi sínu lagði Erla áherslu á að umhverfið væri sameiginleg auðlind og sameiginleg ábyrgð. Þó sveitarfélagið gegni mikilvægu hlutverki í að hlúa að umhverfinu byggist góður árangur einnig á frumkvæði, eldmóði og ábyrgð einstaklinga, fyrirtækja, stofnana og félagasamtaka.
Með umhverfisverðlaununum vill sveitarfélagið þakka þeim sem hafa lagt sitt af mörkum með eftirtektarverðum hætti og stuðlað að snyrtilegra og fallegra umhverfi.
Verðlaunahafar ársins 2026 eru:
- Fyrirtæki: RARIK fyrir snyrtilega og vel hirta lóð að Ægisbraut 3.
- Einstaklingur í dreifbýli: Rafn Sigurbjörnsson fyrir Örlygsstaði II á Skaga.
- Einstaklingar í þéttbýli: Guðrún Kristófersdóttir og Páll Ingþór Kristinsson fyrir Heiðarbraut 14 á Blönduósi.
„Húnabyggð óskar verðlaunahöfum innilega til hamingju og þakkar þeim fyrir framlag sitt til fallegra og snyrtilegra umhverfis. Vonast er til að þau verði öðrum hvatning til að hlúa að nærumhverfi sínu og leggja sitt af mörkum til að gera sveitarfélagið að enn betri stað til að búa og starfa í,“ segir í fréttinni.