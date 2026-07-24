Aflraunakappar keppa á Blönduósi á laugardagsmorgni
Aflraunakeppni milli sterkustu manna landsins, Víkingurinn, fer fram dagana 24.-26. júlí 2026 og fara tvær keppnisgreinar fram í Húnabyggð. Víkingurinn er framhald Vestfjarðavíkingsins sem haldinn hafði verið til fjölda ára í umsjá Magnúsar Ver Manússonar.
Mótið hófst á Ólafsfirði og nú seinni partinn í dag fara keppendur Hérðinsfjarðargöngin og keppa í drumbalyftu við Kaffi Rauðku. Í fyrramálið kl 11:00 hnykla víkingarnir vöðvana á Blönduósi en þar verður keppt í steinataka og réttstöðulyftu en leppnin fer fram við Kvennaskólann á Blönduósi,
Frá Blönduósi fara kapparnir til Ólafsvíkur og mótinu lýkur síðan í Stykkishólmi upp úr hádegi á sunnudaginn.
Spáð her heldur svalara veðri á morgun – laugardag – en verið hefur að undanförnu en sumarið virðist ætla að koma aftur strax á sunnudag. Kannski þurfa víkingarnir einfaldlega smá kælingu?