Íþróttaakademía FNV stækkar | Anna Hlín í spjalli
Í farvatninu eru breytingar á Íþrótta Akademíunni hjá FNV. Af því tilefni hafði Feykir samband við Önnu Hlín Jónssdóttur íþróttakennara en hún hefur unnið að þessum breytingum. í hverju felast þær? „Breytingarnar felast í því að við stækkum akademíuna og aukum allt utanumhald í kringum nemandann og færum það í raun yfir á skólann. Hingað til hafa einungis verið tvær íþróttagreinar undir akademíunni, körfubolti og fótbolti, en nú er hugmyndin að bæta við fleiri greinum og ætlum við að bæta við frjálsum íþróttum, júdó, badminton, golfi og hestaíþróttum.”
Hver er hugmyndafræðin á bak við Akademíuna? „Hugmyndafræðin á bak við íþróttaakademíuna er sú að nemandi sem æfir íþrótt af krafti og metnaði geti fengið einingar fyrir í sínu framhaldsnámi og þannig nýtt tíma sinn sem best til þess að sinna íþróttinni og náminu. Markmiðið með akademíunni er að skapa þennan sveigjanleika og styðja nemandann í því að ná sem lengst í sinni íþróttagrein. Mikilvægt er að kenna nemendum að taka ábyrgð á eigin námi og samhliða tileinka sér siði og venjur sem einkennir afreksíþróttafólk.
Með breyttu formi akademíunnar viljum við jafnframt búa til heildstæðan hóp innan skólans þannig að þeir nemendur sem tilheyra akademíunni hafi stuðning hver af öðrum og geti leitað hvort til annars óháð íþróttagrein. Allir nemendur sem eru í akademíunni fá öflugt utanumhald frá starfsfólki skólans sem og aðstoð við að sníða námið að þörfum hverju sinni. Skólinn veitir einnig það svigrúm að taka sérstakt tillit til fjarveru nemanda vegna æfinga, keppni eða ferðalaga með því skilyrði að nemandi sýni góða námsframvindu í sínu námi og mæting-ar séu þess utan góðar. Velgengni í akademíunni næst fyrst og fremst með góðu skipulagi og dugnaði sem skilar sér í árangri í náminu sem og íþrótta-greininni.
Hvernig gengur námið fyrir sig og hver eru inntökuskilyrði? „Nemendur í akademíu stunda sína íþrótt öllu jafna á æfingatíma og í samráði við sína þjálfara en að auki þarf nemandinn að mæta í fjórar akademíukennslustundir í viku sem ætlaðar eru fyrir bóklegt og verklegt nám. Verklega námið er í formi styrktar þjálfunar, þar sem nemandinn vinnur eftir ákveðnu prógrammi, sérsniðnu fyrir hann sjálfan og hans íþróttagrein. Bóklegu tímarnir snúa fyrst og fremst að því að efla einstaklinginn sem íþróttamann, þar er áhersla er lögð á markmiðasetningu, andlega- og líkamlega heilsu, næringu, svefn og fleira sem hefur með árangur í íþróttum að gera. Skólinn sér alfarið um bóklegu kennsluna og mun leggja kapp á að fá til liðs við sig fyrirlesara sem eru sér-fræðingar á þessum sviðum eða hafa náð langt í íþróttum.
Inntökuskilyrði í akademíuna eru eftirfarandi:
- Nemendur verða að hafa lokið grunnskólaprófi
- Nemendur eru virkir iðkendur í íþróttafélagi og stunda íþróttina af metnaði
- Meðmæli frá íþróttafélagi
- Samþykki um vímuefnalausan lífsstíl.
Hver er núverandi staða og hvað er vinsælast? „Í akademíunni í dag erum við með fótbolta og körfu-bolta. Æfingar og umsjón er í höndum þjálfara deildanna og bókleg kennsla í höndum skólans. Á þessu skólaári hafa flestir nem-endur í akademíu verið í körfubolta.
Nú eru fleiri aðilar sem koma að þessu. Hverjir eru þeir helstir? „Akademía FNV er unnin í góðu og nánu samstarfi við deildir íþróttafélaganna og þjálfara sem sjá um hverja grein. Nýlega var haldinn fundur með formönnum þeirra deilda sem skólinn ætlar að bæta við næsta vetur og mun skólinn verða í þéttu samstarfið við þá þjálfara sem koma að nemendum í akademíu innan hverrar deildar. Miklu máli skiptir að samtal og samstarf þarna á milli sé gott og reglulegt og að nemandinn upplifi þétt utanumhald. Það má jafnframt til gamans nefna að skólinn er að hefja samstarf við KKÍ næsta haust og mun bjóða upp á dómaranámskeið í körfuknattleik fyrir nemendur. Námskeiðið verður kennt um helgar og gefur tvær einingar sem og réttindi til dómgæslu. Slíkt er kjörið fyrir þá sem eru að æfa körfubolta, gefur bæði aukinn skilning á íþróttinni sem og möguleika á launaðri aukavinnu að náminu loknu.
Hver er framtíðarsýnin? „Með þessum breytingum erum við að vonast til þess að fjölga nemendum í akademíunni og að sjálfsögðu að styðja áfram við þá nemendur sem vilja stunda sína íþrótt af kappi, það getur verið flókið að vera í fullu námi og æfa mikið samhliða. Með þessari leið viljum við meina að við séum að styðja við nemendur í því að geta sinnt hvoru tveggja á metnaðrafullan hátt.”
Með þeim orðum ljúkum við þessu spjalli við Önnu Hlín og óskum FNV til hamingu með áfangann. /hmj
p.s Innritun í FNV:
Almennar umsóknir 13. mars - 26. maí.
Nýnemar 24. apríl - 10. júní.