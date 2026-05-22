Vilja kanna hvort Nýrækt í Fljótum henti til uppbyggingar leiguhúsnæðis
Í síðustu viku sagði Feykir góðar fréttir af samkomulagi milli ríkisins og sveitarfélagsins Skagafjarðar vegna Hóla í Hjaltadal. Þar kom einnig fram að Skagafjörður fær til eignar 26 hektara landspildu við Nýrækt í Fljótum sem sveitarfélagið hyggst nýta til íbúðauppbyggingar. Undanskildur er sá hluti lands sem fer undir breytta legu Siglufjarðarvegar vegna fyrirhugaðra Fljótaganga. Feykir spurði Sigfús Inga Sigfússon nánar út í hvaða hugmyndir eru uppi varðandi íbúðabyggð í Fljótum.