KFNV skorar á ríkisstjórnina að hætta árásum á landsbyggðina
Tuttugasta og sjötta kjördæmisþing Kjördæmasambands Framsóknarmanna í Norðvesturkjördæmi fór fram að Laugum í Sælingsdal dagana 11.-12. aptíl. Sendi þingið frá sér stjórnmálaályktun þar sem skoraö er á ríkisstjórnina að hætta árásum á landsbyggðina.
Ályktunina má lesa hér að neðan:
Stjórnmálaályktun kjördæmisþings Framsóknarflokksins í Norðurvesturkjördæmi
Kjördæmisþingið skorar á ríkisstjórnina að hætta árásum á landsbyggðina. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar miða að því að þrengja að heimilunum og fyrirtækjunum. Ljóst er að kostnaður er að aukast verulega með auknum flutningskostnaði og sífelldum skattahækkunum. Brýnasta verkefnið er að ná niður verðbólgu og hvetur kjördæmisþingið ríkisstjórnina að ráðast í fleiri aðgerðir sem lækka verðbólgu og auka fyrirsjáanleika í efnahagsstjórninni. Þingfundarfulltrúar hafa verulegar áhyggjur af þróun efnahagsmála enda róðurinn að þyngjast hjá heimilum kjördæmisins.
Kjördæmisþingið leggst eindregið gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu, þar sem það dregur úr sjálfsákvörðunarrétti þjóðarinnar. Kjördæmisþingið leggur áherslu á mikilvægi alþjóðasamvinnu í anda samvinnustefnunnar. Þess vegna hvetur kjördæmisþingið ríkisstjórnina til að auka verulega samskiptin við Kanada og leggja drög að því að Kanada verði boðin aðild að Fríverslunarsamtökunum EFTA.
Kjördæmissamband Framsóknar í Norðvesturkjördæmi