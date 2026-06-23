Kirkjukór Hólaneskirkju hélt sumartónleika
Fimmtudaginn 18. júní hélt kirkjukór Hólaneskirkju á Skagaströnd sumartónleika. Vel var mætt og var þemað fuglasöngur en í frétt á vef sveitarfélagsins segir að það sé ekki sjálfsagt að 460 manna sveitarfélagi eigi svona marga hæfileikaríka söngvara.
Arna Rún Arnarsdóttir, Ástrós Elísdóttir, Einar Haukur Arason, Halldór Gunnar Ólafsson, Lilja Guðlaug Ingólfsdóttir, Ragnheiður Erla Stefánsdóttir og Sóley Sif Jónsdóttir fluttu einsöng. Sigurjón Ýmir Alexson spilaði á gítar og Ísak Andri Jónsson spilaði á bassa.
Flutti kórinn öll lögin með prýði undir góðri stjórn Hugrúnar Sifjar Jónsdóttur sem einnig er organisti. Hún hefur nú stjórnað kórnum í 20 ár „...sem sannarlega hefur verið samfélaginu okkar til heilla.“