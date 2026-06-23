Kirkjukór Hólaneskirkju hélt sumartónleika

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 23.06.2026 kl. 11.53 oli@feykir.is
Frá tónleikunum í Hólaneskirkju. MYND AF SKAGASTRÖND.IS
Frá tónleikunum í Hólaneskirkju. MYND AF SKAGASTRÖND.IS

Fimmtudaginn 18. júní hélt kirkjukór Hólaneskirkju á Skagaströnd sumartónleika. Vel var mætt og var þemað fuglasöngur en í frétt á vef sveitarfélagsins segir að það sé ekki sjálfsagt að 460 manna sveitarfélagi eigi svona marga hæfileikaríka söngvara.

Arna Rún Arnarsdóttir, Ástrós Elísdóttir, Einar Haukur Arason, Halldór Gunnar Ólafsson, Lilja Guðlaug Ingólfsdóttir, Ragnheiður Erla Stefánsdóttir og Sóley Sif Jónsdóttir fluttu einsöng. Sigurjón Ýmir Alexson spilaði á gítar og Ísak Andri Jónsson spilaði á bassa.

Flutti kórinn öll lögin með prýði undir góðri stjórn Hugrúnar Sifjar Jónsdóttur sem einnig er organisti. Hún hefur nú stjórnað kórnum í 20 ár „...sem sannarlega hefur verið samfélaginu okkar til heilla.“

Til baka

Fleiri fréttir

  • Góð mæting í brekkusöng með Sigvalda

    Það var frábær stemning á Hofsósi um helgina

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 23.06.2026 kl. 11.12 bladamadur@feykir.is
    Bæjarhátíðin Hofsós heim fór fram síðastliðna helgi og mikið líf og fjör var í bænum. Viðburðir hátíðarinnar voru afar vel sóttir og íbúar og gestir voru hæst ánægðir með helgina.
    Meira
  • Í sól og sumaryl á Löngumýri. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

    Vel heppnuð sumarhátíð fatlaðs fólks á Löngumýri

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 23.06.2026 kl. 09.19 oli@feykir.is
    Um 50 manns sóttu sumarhátíð fatlaðs fólks 18 ára og eldra á Norðurlandi vestra sem haldin var á Löngumýri í Skagafirði þann 11. júní. Hátíðin var nú haldin í annað sinn en hún fór fyrst fram í fyrra að frumkvæði Ástu Ólafar Jónsdóttur á Sauðárkróki. Markmið hátíðarinnar er að efla samveru og þátttöku fatlaðs fólks á svæðinu og skapa vettvang fyrir gleði og tengslamyndun.
    Meira

  • Karlaliðin í kröppum dansi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 23.06.2026 kl. 08.41 oli@feykir.is
    Karlaliðin í fótboltanum á Norðurlandi vestra náðu ekki í sigur um helgina en lið Kormáks/Hvatar náði í jafntefli á SÚN-vellinum fyrir austan þar sem KFA var mótherjinn. Þá varð lið Tindastóls að sætta sig 2-1 tap þegar þeir mættu liði KH á Hlíðarenda.
    Meira
  • Glaðar Stólastelpur fagna marki Hörpu MYNDINA TÓK DAVÍÐ MÁR

    Fyrsti sigur Stólastelpna kominn í hús

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 22.06.2026 kl. 15.08 bladamadur@feykir.is
    Í gær, sunnudaginn 21. júní, fór fram leikur Tindastóls og FHL á Sauðárkróksvelli. Sólin skein og mætingin á völlin góð. Strax í upphafi leiks komu Stólastelpur vel stemdar og fyrsta mark þeirra kom á tólftu mínútu. Leikurinn endaði 3-1 fyrir heimakonur og fyrsti sigurinn kominn í hús.
    Meira
Yfirlit frétta