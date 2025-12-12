Kosningu líkur á morgun

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 12.12.2025 kl. 12.03 gunnhildur@feykir.is

Nú fer hver að verða síðastur að nýta kosningarétt sinn í íbúakosning um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra. Kjörfundur vegna íbúakosningar í Dalabyggð og Húnaþingi vestra um sameiningu sveitarfélaganna fer nú að líða undir lok en kosning hófst þanni 28. nóvember sl. og líkur nú á morgun 13. desember 2025.

Íbúar kjósa í því sveitarfélagi sem þeir eru á kjörskrá í. Óski kjörstjórn þess, ber kjósanda að framvísa persónuskilríkjum á kjörstað. Hægt verður að fara og kjósa á morgun laugardgainn 13.desember í Félagsheimilinu Hvammstanga frá kl. 9:00 – 17:00 og í fundarsal í stjórnsýsluhúsi Dalabyggðar frá kl. 9:00 – 17:00.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Nemendur mættir í Blönduvirkjun. MYNDIR AF FNV.IS

    Nemendur FNV heimsóttu Blönduvirkjun

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 12.12.2025 kl. 09.47 oli@feykir.is
    Nú í byrjun desember fór fríður flokkur eldri nemenda Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra, nánar tiltekið af rafvirkjabraut og vélstjórnarbraut, í heimsókn í Blöndustöð en Landsvirkjun hefur, um nokkurra ára skeið, boðið nemendum upp á skoðunarferðir um stöðvarhús virkjunarinnar með leiðsögn sérfræðinga. Í frétt á síðu FNV heimsókn sem þessi er bæði fróðleg og skemmtileg og veitir nemendum góða innsýn í þessar mikilvægu stoðir innviða landsins sem raforkuöflun er.
    Meira
  • Glaumbæjarbækurnar frábæru og fallegu fást nú á pólsku. AÐSEND MYND

    Bókakynning og upplestur | Prezentacja oraz czytanie fragmentów

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 11.12.2025 kl. 16.34 oli@feykir.is
    Laugardaginn 13. desember næstkomandi fögnum við því að Sumardagur í Glaumbæ og Vetrardagur í Glaumbæ, barnabækur Byggðasafns Skagfirðinga, eru nú komnar út á pólsku! Ewelina Kacprzycka, sem snaraði bókunum á pólsku, mun lesa upp úr bókunum en upplestur hefst kl. 15:10 í baðstofunni í Glaumbæ. Í bókunum fylgjum við tveimur börnum og heimilishundinum einn dag í lífi þeirra. Þetta eru sögulegar skáldsögur sem veita börnum sem fullorðnum innsýn í líf og störf barna á Íslandi á seinni hluta 19. aldar.
    Meira
  • Það var margt um manninn í Skaffó þegar Lúsíur mættu. MYND: SG

    Lúsíudagurinn er einmitt í dag...

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 11.12.2025 kl. 15.16 oli@feykir.is
    Ein af jólahefðunum í Árskóla á Sauðárkróki er að Lúsíur fara um bæinn syngjandi. Þetta ku vera sænsk hefð og sannarlega mikið umstang og spenna fyrir deginum hjá nemendum 6. bekkjar sem taka að sér hlutverk Lúsiu ár hvert.
    Meira
  • Svínvetningabraut. MYND: ÓAB

    Svínvetningabraut aftast á merinni í tengivegaáætlun

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 11.12.2025 kl. 14.51 oli@feykir.is
    Innviðaráðuneytið hefur svarað erindi Húnabyggðar um stærstu samgönguverkefni Vegagerðarinnar í sveitarfélaginu en þau eru Vatnsdalsvegur, Skagavegur og Svínvetningabraut. Í frétt í Húnahorninu segir að samkvæmt ráðuneytinu sé Svínvetningabraut öftust í röðinni í tengivegaáætlun Vegagerðarinnar á norðursvæði. Á undan í röðinni eru Svarfaðardalsvegur, Sæmundarhlíðar, Hegranesvegur og Víðidalsvegur. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að framkvæmdir við Svínvetningabraut muni hefjast innan 4-5 ára.
    Meira
Yfirlit frétta