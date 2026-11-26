Kvöldopnun í Aðalgötunni
Í kvöld, fimmtudagskvöldið 26. nóvember, ætla fyrirtæki við Aðalgötuna og við Skagfirðingabrautina á Sauðárkróki að vera með kvöldopnun frá kl 20-22. Skemmtileg og afslöppuð jólastemmning og alls konar flott tilboð.
Á Facebook-síðu viðburðarins má finna eftirfarandi upplýsingar:
Hjá Ernu verður með jólakósý og huggulegheit - 25% afsláttur af öllu nema jólakössum.
Blómabúðin verður með 15% afslátt af öllum vörum og 25% afslátt af jólastjörnum.
Capello verður með 15-30% afslátt af vörum og Obba í Wanita verður einnig á staðnum með pop up verslun.
Kúnst verður með vörutilboð og léttar veitingar.
Kaffi Krókur verður með tilboð á Espresso Martini og Mojito og 15% afslátt af öllum smáréttum.
Stofan hár&verslun verður með opið frá 18-21. Sif Snyrtistofa verður með pop up. Tilboð, kynningar á nýjum vörum og kaupaukar. Léttar veitingar og drykkir.
Game of nails verður með jólakósý og tilboð á gjafaöskjum frá LovaIceland.
Grand-inn verður kominn með jólabjórinn og svo er Guinness kominn á micro-draught dælu.
Djákninn verður með 10-15% afslátt
Sálarrannsóknarfélagið verður með opið hús. Boðið verður upp á jólaglögg og piparkökur. Eigum saman notalega stund í aðdraganda jólanna með tarotspilalestri og heilun. Allir velkomnir.
Táin strata verður með 20% afslátt af fatnað og ilmum.
Kirkjuhvoll - Gisting verður með opið hús, þar er Litla línbúðin með valdar vörur frá Lín Design til kaups.
Hlökkum til að taka á móti ykkur í jólaskapi!