Lagt til að kosið verði um sameiningu 28. nóv til 13. des
Samráðsnefnd um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra hefur samþykkt samhljóða að leggja til við sveitarstjórnir sveitarfélaganna að íbúakosning um tillögu um sameiningu fari fram dagana 28. nóvember til 13. desember næstkomandi og að kosningaaldur miðist við 16 ár.
Samstarfsnefndin beinir því til sveitarstjórnanna að þær kalli saman kjörstjórnir sveitarfélaganna til sameiginlegs fundar og óski eftir tilnefningu þriggja fulltrúa úr röðum kjörstjórnarfulltrúa til setu í sameiginlegri kjörstjórn, þannig að annað sveitarfélagið fái einn fulltrúa en hitt tvo og jafn marga til vara.
Jafnframt verði gert ráð fyrir að kjörstjórnir sveitarfélaganna skipi undirkjörstjórnir til að sjá um framkvæmd íbúakosninganna í hvoru sveitarfélagi fyrir sig.
Sveitarstjórnir Húnaþings vestra og Dalabyggðar hafa samþykkt tillögu samráðsnefndarinnar.