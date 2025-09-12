Iðunn Jónsdóttir hefur verið ráðin í starf verkefnastjóra
Iðunn Jónsdóttir hefur verið ráðin í starf verkefnastjóra atvinnu-, menningar- og kynningarmála. Alls bárust 12 umsóknir um starfið, þar af dró einn umsókn sína til baka. Verkefnastjóri er starfsmaður atvinnu-, menningar- og kynningarnefndar og mun hafa umsjón með verkefnum á sínu starfssviði, ásamt umsjón með skipulagningu og framkvæmd viðburða á vegum sveitarfélagsins og ýmsum öðrum menningarviðburðum. Auk þess verður verkefnastjóri með umsjón með heimasíðum, komum skemmtiferðaskipa, félagsheimilum og fleira.
Iðunn lauk BA prófi í þjóðfræði frá Háskóla Íslands árið 2015 og MA prófi árið 2019 í Heritage Management frá University of Kent með áherslu á stjórnsýslu, stefnumótun og verkefnastjórnun. Iðunn starfaði undanfarin fjögur ár sem sérfræðingur og verkefnastjóri safnfræðslu hjá Byggða- og Listasafni Reykjanesbæjar.
Iðunn mun hefja störf hjá sveitarfélaginu á komandi mánuðum. Þetta kemur fram á heimasíðu Skagafjarðar.